CHP'li Gürer'den asgari ücret ve emekli aylığı tepkisi: Yoksullaşmanın belgesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyona değinerek gerçekte yoksulluğun arttığını ifade etti.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 ve 2025 yıllarında asgari ücret ile en düşük emekli aylığının altın karşısındaki alım gücünü karşılaştırdı.

Gürer, "21 Temmuz 2024 tarihinde net asgari ücret 17 bin 2 liraydı ve bu ücretle bir çalışan 2 bin 536 lira olan gram altın fiyatı üzerinden 6,7 gram altın alabiliyordu. Ancak 21 Temmuz 2025 itibariyle net asgari ücret 22 bin 104 liraya yükselmesine rağmen, aynı tarihte gram altın fiyatı 4 bin 409 liraya ulaştı. Bu durumda asgari ücretle ancak 5 gram altın alınabilir hale geldi" dedi.

Gürer, verilere göre asgari ücretin altın karşısında yaklaşık yüzde 25 alım gücü kaybına uğradığını belirterek, "Bu da çalışanların maaşlarının, yüksek enflasyon ve kur artışları karşısında eridiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTE MAAŞ DEĞİL, YOKSULLUK ARTIYOR"

En düşük emekli aylığının da aynı şekilde ciddi alım gücü kaybına uğradığını belirten Gürer, "21 Temmuz 2024 tarihinde 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile 4,9 gram altın alınabiliyordu. Ancak 21 Temmuz 2025 tarihinde bu maaş 16 bin 881 liraya yükselmesine rağmen, artan altın fiyatları nedeniyle alınabilen gram altın miktarı 3,8’e kadar geriledi. Bu da emekli aylıklarının altın karşısında yaklaşık yüzde 22'lik bir erime yaşadığını gösteriyor" diye konuştu.

Gürer, maaşların nominal olarak artırıldığını ancak vatandaşın cebine giren paranın gerçek anlamda değer kaybettiğini söyleyerek, "Yüksek enflasyon ortamında maaş artışı yapılmış gibi gösterilse de asgari ücretli ve emekli için hayat daha da pahalı hale geliyor. Gerçekte maaş değil, yoksulluk artıyor. Her yıl daha az gram altın alınabiliyorsa, bu açıkça yoksullaşmanın belgesidir. TÜİK’in makyajlı verileri değil, vatandaşın sofrasındaki eksilen lokma konuşulmalıdır. Alım gücü hızla düşüyor, halk borçla ayakta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Çözümün sadece nominal artışlarda değil, alım gücünün korunmasında olduğunu vurgulayan Gürer, "Ücret artışları enflasyon oranına değil, reel alım gücüne göre yapılmalı. Altına, gıdaya ve kiraya karşı alınabilen ürün miktarına bakarak gerçek maaş belirlenmeli" çağrısında bulundu.