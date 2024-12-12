CHP'li Gürer'den Niğde-Ankara Otoyolu geçiş ücretine tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma sektöründeki sorunlara dikkat çekti.

Gürer, özellikle Niğde-Ankara Otoyolu’nda artan geçiş ücretlerini eleştirirken, demiryolu taşımacılığına yapılması gereken yatırımların ihmal edildiğini belirtti.

Gürer, "Açıldığında Niğde-Ankara otoyolu otomobiller için tek yön geçiş ücreti 115 TL idi. Bugün ise bu ücret 410 TL’ye çıktı.

Gidiş-dönüş toplamda 820 TL’ye ulaşıyor. Bir çiftçinin bu yolu kullanmak için 205 kilogram patates satması gerekiyor" dedi. Yolun maliyet ve garanti farklarına değinen CHP'li Gürer, "Proje maliyeti 1 milyar 462 milyon Euro olan bu yol için şirkete 7 milyar 163 milyon Euro garanti verilmiş. Bu fark vatandaşın cebinden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Karayolu taşımacılığı yerine demiryoluna yönelmenin önemine dikkat çeken Gürer, "Türkiye’de yük taşımacılığında demiryolunun payı sadece %4. Avrupa Birliği’nde bu oran %17. Yolcu taşımacılığında ise Türkiye %1,3 oranında kalırken, Avrupa Birliği’nde bu oran %7,3’e ulaşıyor" dedi. Gürer, taşımacılığın demiryolu üzerinden yapılmasının maliyetleri ciddi ölçüde düşürebileceğini vurguladı.