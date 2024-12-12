CHP'li Gürer'den Niğde-Ankara Otoyolu geçiş ücretine tepki
Niğde-Ankara Otoyolu’nda artan geçiş ücretlerine tepki gösteren CHP'li Ömer Fethi Gürer, "Gidiş-dönüş 820 TL’ye ulaşıyor. Bir çiftçinin yolu kullanmak için 205 kilo patates satması gerekiyor" dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma sektöründeki sorunlara dikkat çekti.
Gürer, özellikle Niğde-Ankara Otoyolu’nda artan geçiş ücretlerini eleştirirken, demiryolu taşımacılığına yapılması gereken yatırımların ihmal edildiğini belirtti.
Gürer, "Açıldığında Niğde-Ankara otoyolu otomobiller için tek yön geçiş ücreti 115 TL idi. Bugün ise bu ücret 410 TL’ye çıktı.
Gidiş-dönüş toplamda 820 TL’ye ulaşıyor. Bir çiftçinin bu yolu kullanmak için 205 kilogram patates satması gerekiyor" dedi. Yolun maliyet ve garanti farklarına değinen CHP'li Gürer, "Proje maliyeti 1 milyar 462 milyon Euro olan bu yol için şirkete 7 milyar 163 milyon Euro garanti verilmiş. Bu fark vatandaşın cebinden çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Karayolu taşımacılığı yerine demiryoluna yönelmenin önemine dikkat çeken Gürer, "Türkiye’de yük taşımacılığında demiryolunun payı sadece %4. Avrupa Birliği’nde bu oran %17. Yolcu taşımacılığında ise Türkiye %1,3 oranında kalırken, Avrupa Birliği’nde bu oran %7,3’e ulaşıyor" dedi. Gürer, taşımacılığın demiryolu üzerinden yapılmasının maliyetleri ciddi ölçüde düşürebileceğini vurguladı.