CHP'li Gürer'den üretici için 3 talep: "Önce üretene sahip çıkacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kamu alım fiyatı, geçmiş dönemlerde olup da kaldırılan taban fiyatı noktasına yeniden taşınmalı; gübre ve yem gibi tarımın önemli giderleri sübvanse edilmeli; mazotta ÖTV, KDV kaldırılmalı; üretenlere sahip çıkılmalı" dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre, son bir yılda girdi fiyatlarının genelde yüzde 41, tohum ve dikim materyallerinde ise yüzde 59,53 arttığının hesaplandığını söyledi.

Kabuklu yer fıstığının 2023'te 60 lira olan satış fiyatının, 2024'te 30 liraya düştüğüne dikkati çeken Gürer, fiyatın yarı yarıya düşmesine rağmen ithalatın durmadığını belirtti.

"YERLİ ÜRETİCİ KORUNMUYOR"

Mısır'dan ithal edilen kabuklu yer fıstığının yarım kilosu 74 lira 50 kuruşken, yerli kabuklu yer fıstığının kilosunun 129 liradan başladığını anlatan Gürer, "Yerli üretici korunmuyor. İthal ile yerli üreticinin ürününün fiyatlanmasının önü kesiliyor" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifinde ambalajsız ay çekirdeğinin kilosunun 99 liradan, ambalajlı ay çekirdeğinin yarım kilosunun 62 liradan satıldığını kaydeden Gürer, 30 liraya tarladan alınan ürünün vatandaşa 4 katı fiyatla satıldığını söyledi.

Çiftçinin giderek tarımdan uzaklaştığını dile getiren Gürer, "Bu yıl tüccara bırakılan piyasa, çiftçinin önemli ölçüde mağdur olmasına yol açtı. Çoğu çiftçi zarar etti" diye konuştu.

Yerli üreticinin korunması gerektiğini belirten Gürer, "Kamu alım fiyatı, geçmiş dönemlerde olup da kaldırılan taban fiyatı noktasına yeniden taşınmalı; gübre ve yem gibi tarımın önemli giderleri sübvanse edilmeli; mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalı; üretenlere sahip çıkılmalı. Önce üretene sahip çıkacağız, aracılık sistemini düzenleyeceğiz, raftaki ürünü tüketicinin mağdur olmayacağı bir noktaya taşıyacağız ki bu işin hem sürdürülebilirliği olsun hem de üreten de tüketen de sorun yaşamasın" değerlendirmesinde bulundu.