CHP'li Gürer'e dert yanan Niğdeli çiftçi: "61 yaşındayım, ayağıma sıfır ayakkabı almadım"

CHP Niğde Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Zirai Don Araştırma Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin ilçeleri ve köyleri ziyaretini ederek, çiftçilerin üretim süreçlerinde yaşadıkları sorunları dinledi.

Gürer, "Niğde tarım kenti. Kırsalda, yaşam devam eden illerden. Elma ve kirazı don vurdu. Patatesi ise iktidarın vurdumduymazlığı ortada bıraktı. Tarla bitkilerinden hasat sürüyor, üretici yüzü gülmüyor. Piyasayı tüccar belirliyor. Tüccar üreticiyi boğuyor. Kamu ortada olmadığı için üreten kazanmıyor. Aracı ise karından taviz vermediği için tüketici pahalı ürün alamaz durumda. Özellikle nisan ayında meydana gelen don felaketinin ardından hala yeterli devlet desteği sağlanmadı" dedi.

Ömer Fethi Gürer, hububat hasadı yapan Yılmaz Ateş ve ailesiyle görüştü. Ateş, "61 yaşındayım, ayağıma sıfır ayakkabı almadım, oğlanın gönderdiğini giyiyorum" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı.

Gürer, Ulukışla ve çevresindeki kiraz üreticilerin de sorunlarını dinledi. Üretici Zeki Sayın, "300 ağaçlık bahçem var, bir tane kiraz dahi yok. Tek geçim kaynağım kiraz, emekli maaşımı da buraya harcıyorum" diyerek zirai don sonucu hasat yapamadığını ve geçinemediğini anlattı. Gürer, don felaketinin üzerinden dört ay geçmesine rağmen üreticilere hala destek verilmediğini vurguladı. Üreticiler, sulama ve ilaç maliyetlerinin katlanılmaz hale geldiğini, tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu anlattı.

"SON İKİ YILDA MAZOT HESABINA GÖRE ÇİFTÇİNİN KAYBI YÜZDE 47"

Ulukışla’da buğday üreticisi Murat Dündar’la tarlada bir araya gelen Gürer, artan girdi maliyetleri, düşük alım fiyatları ve düşen rekoltenin çiftçiyi zor durumda bıraktığını aktardı. Gürer, "Buğday ve arpa alım fiyatı çiftçinin yüzünü güldürmedi, son iki yılda mazot hesabına göre çiftçinin kaybı yüzde 47" dedi. Dündar ise kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü, biçer-döverlerin bazı tarlalarda çalışamadığını, gübre ve mazot fiyatlarının kısa sürede büyük artış gösterdiğini, geçen yıl 450 bin TL zarar ettiğini söyledi.

Gürer, tarımda sürdürülebilirliğe vurgu yaparak, "Çiftçiyi korumak için yeniden taban fiyat uygulamasına dönülmeli ve TMO alım garantisi vermeli. Aksi halde üretici ürettiğinden kazanamıyor, tüketici pahalı ürün almak zorunda kalıyor" sözleriyle çağrıda bulundu.

"MAZOT VE GÜBRE FİYATLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Altunhisar’da yazlık patates üreticilerini de dinleyen Gürer, üreticinin ağır maliyet ve düşük alım fiyatları karşısında "isyan ettiğini" açıkladı. Gürer, "Ürün yarısı tarlada kaldı, çiftçi borcunu ödeyemiyor, mazot ve gübre fiyatları her geçen gün artıyor. Marketlerde aynı patates 5-6 kat pahalı satılıyor ama çiftçi girdi maliyetini çıkaramıyor" dedi. Gürer, ayrıca, üreticilerin, ihracat engelleri, market ve simsar baskısı nedeniyle ürünlerini hak ettiği fiyata satamadığını ve tarım kredisi borçlarıyla boğuştuğunu vurguladı ve yazlık patatesin depolanamaması ve plansız üretim sisteminin üreticiyi zor durumda bıraktığını aktardı.

"ARACININ KAZANDIĞI, İKTİDARIN SEYİRCİ OLDUĞU SÜREÇ TARIMIN HAYRINA DEĞİLDİR"

CHP’li Ömer Fethi Gürer, "İlçe değişiyor, köy kasaba değişiyor, üretici derdi değişmiyor. AKP iktidarı çiftçi sorunlarına yüzeysel bakıyor. İthalatı çözüm görüyor. Çiftçi icralık olmuş, geliri düşmüş oralı olmuyor. Bu sürecin sonunda yaşanabilecek olumsuzlukları hesaplamıyor. Günlük tarım politikası olmaz. Tarımın böyle sürdürülmesi riskleri katlar. Üretici dertli, tüketici dertli. Aracının kazandığı, iktidarın seyirci olduğu süreç tarımın hayrına değildir" dedi.