CHP'li Gürer: Engelli sağlık personeli için atama süreci hızlandırılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli sağlık personeli istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gürer, Bakan Memişoğlu’na istihdam edilen engelli sayısını ve 2024 yılı için kaç engelli sağlık personeli atamasının planlandığını sordu.

Önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 53’üncü maddesine atıfta bulunarak, kurumların yüzde 3 oranında engelli personel istihdam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Memişoğlu bu bağlamda Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplam 16 bin 918 engelli memurun görev yaptığı ifade etti.

Bakan Memişoğlu bu yıl içinde ataması planlanan engelli sağlık personeli ile ilgili ise bir bilgi vermedi.

Bakan Memişoğlu’nun verdiği yanıtla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürer, Bakanlığın sadece yasal sınır olan yüzde 3 oranında engelli sağlık personeli istihdam ettiğini belirterek, yüzde 3 sınırının yüzde 6'ya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gürer, “Bakanın açıklamaları, engelli sağlık personeli istihdamının artırılmasına yönelik somut ve yenilikçi bir yaklaşım sunmaktan uzak kalmıştır. 16 bin 918 engelli memur sayısı, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin bir sonucudur. Engelli bireylerin iş gücü piyasasına katılımı için kapsamlı politikaların geliştirilmesi gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, Bakanlığın yalnızca mevcut durumdan bahsetmesi, atama planlarının belirsizliğini ortaya koymaktadır. Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması ve engelli sağlık personeli için atama sürecinin hızlandırılması, engelli bireylerin topluma uyumunu sağlamak açısından önemlidir" dedi.