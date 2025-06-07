CHP'li Gürer'in annesi Kadriye Gürer yaşamını yitirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ömer Fethi Gürer, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Gürer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ana candır. Her ana gibi benim anacağım da bizler içinde özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun, canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde."

Kadriye Gürer'in cansız bedeni yarın, Niğde'nin Bor ilçesinde Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bor Acıgöl Mezarlığı'na defnedilecek.