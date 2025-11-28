CHP'li Gürer'in sorusuna Bakan Bayraktar'dan yanıt: Niğde'de petrol mü bulundu?

Seçim sürecinde çeşitli medya organlarında “Niğde’de petrol bulundu” başlıklarıyla yer alan iddialar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Meclis gündemine taşınmıştı. Gürer’in Niğde’de petrol keşfi yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede yapılan çalışmalarda ekonomik anlamda petrol göstergesi bulunmadığını açıkladı.

"KURU KUYU"LAR VAR

Enerji Bakanı Bayraktar, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri kapsamında Gürer’in sorularına yazılı yanıt verdi. Yanıtta Niğde’de toplam beş adet petrol arama ruhsatının bulunduğu belirtildi. Bunlardan dördünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO), birinin ise özel bir şirkete ait olduğu ifade edildi.

Bayraktar, TPAO’nun 2021’de bölgedeki ruhsat alanında açtığı kuyunun “kuru kuyu” olarak sonuçlandığını, geçmiş yıllarda (1979, 2008 ve 2011) açılan üç kuyunun da aynı şekilde sonuç verdiğini aktardı.

Yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“Niğde ili dolaylarında yapılan jeolojik, jeofizik ve sondajlı arama çalışmalarında aktif petrol sisteminin ana unsurları analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Niğde ve yakın dolayındaki bölgede ekonomik hidrokarbon birikimine imkân sağlayacak veriler elde edilememiştir.”