CHP'li Gürer: ''İş cinayetlerinde dünya üçüncüsü olma konumu sürüyor''

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olma konumunu sürdürüyor. Bu konuda yapılması gereken ve alınması gereken önlemler var. Güvencesiz çalışma sona erdirilmeli. Kesinlikle iş güvenliğiyle ilgili önlemler yasada belirtildiği biçimde uygulanmalı. Bu konuda yaşanan mağduriyetlerin ve ölümlerin önüne geçirebilmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması şarttır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maden sahalarındaki iletişim eksikliğini Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili önerge vermişti.

Işıkhan, Gürer'in önergesine verdiği yanıtta, kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’larla iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, seminer, kamu spotu, çizgi film, mobil uygulama ve afişler hazırladıklarını; ayrıca 20 Aralık 2024’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.

IŞIKHAN: "GELEN TALEPLER ÜZERİNE İNCELEME TEFTİŞLERİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Işıkhan, “Bakanlığımızca yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, yıllık programlı teftişler ile ihbar, şikayet vb. gelen talepler üzerine inceleme teftişleri yürütülmektedir. Gerçekleştirilen teftişler sonucu diğer kurum ve kuruluşların alanlarına giren konular ise ilgili taraflarla düzenli olarak paylaşılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

GÜRER: "ÜLKEMİZ İŞ CİNAYETLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMA KONUMU SÜRDÜRÜYOR"

