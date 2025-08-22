CHP'li Gürer: Orta Anadolu’da su krizi kapıda

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, küresel iklim değişikliğinin hayvan varlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, mandaların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Gürer, “Kuraklık gölleri, dereleri kurutuyor. Yeraltı suları çekiliyor. Su kaynakları tükenişi, üretim deseni ve hayvan varlığını olumsuz etkiliyor” dedi.

Gürer, Türkiye’de manda varlığındaki dramatik düşüşe işaret ederek, “1960’ta 1 milyon 600 bin manda varken bugün sayı 170 bine geriledi. Manda etinden, sütünden, derisinden ve bir dönem yük hayvanı olarak yararlanılırdı. Bugün mandaya pek çok ilde rastlamak mümkün değil. Niğde’de hiç yok. Ereğli’de bir çiftlikte gördüğümüz mandalar hobi amaçlı besleniyor, damızlık için Kayseri ve Urfa’dan getiriliyor” ifadelerini kullandı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MANDANIN NESLİNİ TEHDİT EDİYOR"

Mandaların yaşam koşullarının doğrudan iklim değişikliğinden etkilendiğini belirten Gürer, “Manda su olmadan yaşayamaz. 30 derecenin üstündeki sıcaklıklarda veya eksi 5 derecede sürdürülebilirliği sıkıntılıdır. İklim değişikliği mandanın neslini tehdit ediyor” dedi.

Gürer, kuraklık ve su kaynaklarının tükenmesinin hem hayvanların hem tarımın geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak, acil önlem çağrısında bulundu:

“Orta Anadolu’da su kuyuları 10-15 metreden çıkarılırken şimdi 200 metreye kadar inmiş durumda. Derin sulardaki tuz oranı da yüksek. Kapalı sistem modern sulamaya geçilmezse gıda krizi kapıda. Kuraklık dört nala geliyor, çölleşme riski artıyor.”