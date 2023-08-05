CHP'li Gürer: Pazardaki yangın mutfaklara sıçradı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de pazarcı esnafı ve yurttaşların yaşadığı sorunlara ilişkin “Pazardaki yangın, mutfaklara yansıdı. Girdi maliyetleri artıyor. Nakliye ise her ürün fiyatını artırıyor. Vatandaş bunalmış durumda. İnsanlar pazarda alışveriş yapamıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kent merkezi, Bor, Altunhisar ve Çiftlik ilçesinde pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen yurttaşlarla bir araya geldi.

Pazardaki gözlemlerini aktaran Gürer, “Pazar yerlerindeki yangın mutfaklara sıçradı, pazarcı esnafı da vatandaş da pahalılıktan şikâyetçi” dedi.

Gürer, yurttaşların ve esnafın giderek artan hayat pahalılığa tepkisini “Pazardaki yangın, mutfaklara yansıdı. Girdi maliyetleri artıyor. Nakliye ise her ürün fiyatını artırıyor. Vatandaş bunalmış durumda. İnsanlar pazarda alışveriş yapamıyor” sözleri ile aktardı.

“11 LİRAYA ALIP 10 LİRAYA SATIYOR AMA YİNE DE ALAN YOK"

Gürer’e sorunlarını anlatan esnaflardan biri, 11 liraya aldığı soğanı 10 liraya satmak zorunda kaldığını belirterek, “Bu fiyata bile satamıyor, ben bu işin içinde nasıl çıkacağım?” dedi

“ALIŞVERİŞ YAPAMADAN GİDENLERİN SAYISI AZ DEĞİL”

Başka bir esnaf ise pazaryerlerindeki eski kalabalığın olmadığını, gelenlerin de alışveriş yapmaktan çok sadece etiketlere bakıp ihtiyacı kadar olanı alıp gitmeyi tercihe ettiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Millet geliyor ama alışveriş yapmaktan zorlanıp gidiyor. Mazot 37 lira, gübrenin tonu 15 bin lirayı geçti. Patates tarlada 10 lira olacak. Tüccar 7 lira verirse bu millet ne yapacak?”

Pazar yerinde Gürer’e tarımsal maliyet artışlarıyla ilgili sorunları aktaran bir üretici ise “Patates 10 lira olsa bile kurtarmaz. Sulama suyunun saati 250 lira olmuş. Gübreyi tek tek çuvalla almaya başladık, toplu alamıyoruz” diye konuştu.

FİLENİN YARISI BOŞ

CHP’li Gürer’e, yarısı boş kalan çantasını gösteren bir başka yurttaş, “Para yok, bir şey alamıyoruz. 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 1 kilo kiraz aldım gidiyorum. Pazar, geçen seneye göre çok pahalı. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Geçinmek zor. Eşim emekli ama maaşı çok düşük olduğu için yetmiyor” ifadelerin kullandı.

“BIKTIK BU İKTİDARDAN”

Pazar yerinde, CHP Milletvekili Gürer’e dert yanan bir yurttaş, mevcut siyasi iktidardan ülke olarak bıktıklarını belirterek, “Biz nereye gidelim, mezara mı gidelim? Burada bin bir çeşit mal satılıyor; canımızın istediğini alıp yiyemiyoruz. Bu vücut nereden alacak gıdasını?” diye sordu.

AKP’YE BİR DAHA OY VERMEM

Pazara 1500 lira ile geldiğini, çıkarken cebinde 200 lira kaldığını söyleyen emekli bir yurttaş ise “Bu ne yahu, olmuyor böyle! Bu hayat değil, yazık, vallahi yazık. Ben AK Partiliyim ama bundan sonra AK Parti’ye oy vermem. Ocakça bana zam verecek, martta oy isteyecek, verirsem şerefsizim” diyerek tepkisini dile getirdi.

"İKİNCİ EL ELBİSE DEVRİ"

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in ziyaret ettiği terzi ise insanların alım gücünün düştüğünü söyleyerek “Elbise tamiratı arttı, insanlar artık yeni elbise alamıyor, tamirata getiriyor. Giymediklerini, giymeye başladılar. Hatta ikinci el elbise alıp. Burada tamir ettirip giyenler var” diye konuştu.

Gürer ise pazar yerinde, yurttaşların pahalılık nedeniyle alışveriş yapamamaktan, pazarcı esnafının ise satış yapamamaktan yakındığını aktardı. Gürer “Marketlere göre fiyatlar daha makul olsa da Mevsiminde dahi sebze ve meyve fiyatlar düşmedi. Kış aylarında fiyatlar nereye erecek varın düşünün” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA HER ŞEYE AŞIRI ZAM GELDİ”

Pazar yerlerindeki tezgâh açan esnaf sayısını da giderek azalacağına dikkat çeken Gürer, “Pazardaki yangın, mutfaklara yansıdı. Seçimden sonra başta akaryakıt ve temel gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Girdi maliyetleri artıyor. Nakliye ise her ürün fiyatını artırıyor. Vatandaş bunalmış durumda. İnsanlar pazarda alışveriş yapamıyor. Market daha da yüksek fiyatlar ile ürün satıyor. Emekli maaş artışı da yapılmadı. Sabit geliri artmadığı için artan hayat pahalılığı karşısında eziliyor. Vatandaşın Filenin yarısı bile dolmuyor. Özellikle sabit ve dar gelirliler ile emeklilerin durumu daha giderek daha zorlaşıyor. Üretici gübre, tohum, ilaç, mazot, tarla kirası, işçilik gideri artıkça sorunları katlıyor. Yem fiyatlar artış hayvancılığı tehdit ediyor ” ifadelerini kullandı.