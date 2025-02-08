CHP'li Gürer: Üretici her yıl daha fazla borçlanıyor ve yoksullaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üretici, kendi emeğini ve ailesinin katkısını maliyet hesabına katmıyor. Girdi maliyetlerine bakıyor, cebinde kalan parayı kâr sanıyor. Ancak bir yıl sonra yeni ürünü almaya gittiğinde, kazandığı para bunu karşılamıyor. Böyle olunca da her sene küçülüyor ve yoksullaşıyor'' dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yoğun kar yağışı altında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi, Yazıhüyük kasabası ve Niğde'nin Ağçaşar köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

İktidarın çiftçiye gereken desteği vermediğini belirten Gürer, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeterliliğini sağlamak için yeniden bir kooperatifçilik anlayışına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerk, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE TOPRAK MI YOK, ÇİFTÇİ Mİ YOK?''

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday ithalatıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, ''Türkiye'nin yüzde 96 buğdayda yeterliliği var ama Ukrayna'dan ve Rusya'dan buğday alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp diyor ki, 'Bunların kafası basmaz. Biz buğdayı alıyoruz, un yapıyoruz, makarna yapıyoruz, yurt dışına satıyoruz, para kazanıyoruz'. İyi de biz onu demiyoruz. Eline sağlık, satıyorsun da niye bizim çiftçi üretmiyor bunu? Türkiye'de toprak mı yok, çiftçi mi yok? 10 milyon ton ortalama yurt dışından buğday ithal edeceğimize bu buğdayı bizim çiftçimiz üretsin. 2024 yılında TÜİK verilerine göre hububatta toplam 3 milyon 200 bin ton üretimiz düştü. Buna bakmak lazım. Dışa bağımlı değil çiftçimiz üreten olmalıdır'' ifadelerini kullandı.

''KOOPERATİFÇİLİK YENİDEN DÜZENLENMELİ''

Tarımın yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çeken Gürer, ''Temel felsefemiz, kendi kendine yeterliliği sağlamaktır. Bunun yolu, kooperatifçiliği yeniden düzenlemektir. Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası aşamalarda, tarımda yaşanan sorunlara çözüm üretecek bir yapılandırmayı oluşturacağız. Bir yıl önceden hangi bölgede, hangi üründen daha çok verim alınacağını belirleyerek üretimi planlayacağız. Bu yolla hem ürün israfının önüne geçeceğiz hem de pazarlama sorunlarını çözmek için kooperatifleri devreye sokacağız. Yani patates ürününü fazla diye depoda çürütmeyeceğiz. Üreticinin gübre ve yem sorununu yüzde 50 sübvanse ederek önemli ölçüde en aza indireceğiz'' şeklinde konuştu.

''MAZOTTAKİ ÖTV VE KDV’Yİ KALDIR''

Mazot desteği konusunda da eleştirilerde bulunan Gürer, şunları kaydetti:

''Çiftçilerimiz yılda 3,5 milyar litre mazot kullanıyor. Bunun üzerinden ÖTV ve KDV olarak 50 ila 60 milyar lira ödüyor. İktidar, çiftçiye 20 milyar lira mazot desteği veriyor ama aynı çiftçiden 60 milyar lira geri alıyor. Biz diyoruz ki, 20 milyar liralık desteği verme, mazottaki ÖTV ve KDV’yi kaldır. Böylece üreticinin maliyeti düşer.”

Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek AKP iktidarının politikalarını eleştirdi.

Gürer, 2025 yılı için Tarım Kanunu'na göre ayrılması gereken 615 milyar liralık desteğin sadece 135 milyar lira olarak bütçede yer aldığını belirtti. Bu yetersiz desteklerin üreticiyi giderek küçülttüğünü vurgulayan Gürer, ''Üretici, kendi emeğini ve ailesinin katkısını maliyet hesabına katmıyor. Girdi maliyetlerine bakıyor, cebinde kalan parayı kâr sanıyor. Ancak bir yıl sonra yeni ürünü almaya gittiğinde, kazandığı para bunu karşılamıyor. Böyle olunca da her sene küçülüyor ve yoksullaşıyor'' dedi.

''BESİCİ BU FİYATLARLA NE YAPACAK, BU İŞTEN NASIL PARA KAZANACAK''

Gürer, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara da değinerek, 2014 yılına kadar hayvan ve et ithalatı yapmayan Türkiye’nin, o tarihten bu yana 10 milyon hayvan ithal ettiğini söyledi. Gürer, ''İthalat ne sorunu çözebildi ne de et fiyatlarını düşürebildi. Yerli üretimi ve besiciliği yok ettik. İthal hayvanların ağız yapıları meralarımızda otlamaya uygun değil. Bizim yerli ırklarımız olan kırmızı karamız, boz ineğimiz olsaydı gönderirdin meraya. En azından yazın olsun, 3 ay merada faydalanırdı. Şu anda 12 ay kapalı. Süt yemi olmuş 50 kilosu 700 lira. Besici bu fiyatlarla ne yapacak, bu işten nasıl para kazanacak. Daha süte fiyat artışı gelmeden yeme zam geliyor. Nasıl yetişecek besici" ifadelerini kullandı.