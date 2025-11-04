CHP'li Gürer: Üretici para kazanmıyor ama rafta fiyatlar sürekli artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eskişehir’de Yeşil Sakarya Üretici Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ile bir araya geldi.

Gürer, tüketici ve üreticinin sorunlarından bahsederek, “Bahçe bitkilerinde sorunlar yaşıyoruz, sebzede de tablo farklı değil. Özellikle sebze üretilen yerde üretici para kazanmıyor ama rafta fiyatlar sürekli artıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eskişehir Tepebaşı’nda Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ile bir araya gelerek üreticilerin yaşadığı sorunları dinledi. Görüşmede, sebze üreticilerinin artan girdi maliyetleri, plansız üretim, pazarlama zorlukları ve hal yasası kaynaklı sıkıntılar ele alındı. Gürer, hem üreticinin hem de tüketicinin mevcut sistemde mağdur olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bahçe bitkilerinde sorunlar yaşıyoruz, sebzede de tablo farklı değil. Özellikle sebze üretilen yerde üretici para kazanmıyor ama rafta fiyatlar sürekli artıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Cebinde para kalmayan vatandaş rafta ürün görse de alamıyor, çünkü fiyatlar artarken gelir yerinde sayıyor. Üretici ise artan girdi maliyetleri nedeniyle kazanç sağlayamaz hale geldi."

"ARTIK ÜRETİCİ DAYANAMIYOR"

Süleyman Buluşan ise üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

"Gerçekten üretici kazanamıyor, tüketici pahalı yiyor. Ama bizim için en büyük tehlike artık üretemez hale gelmemiz. Eğer üretim durursa bu ülke aç kalır. Her geçen yıl bir önceki yılı arar olduk. Girdi fiyatları enflasyonun çok üzerinde artıyor. İlaç, tohum, gübre, işçilik gibi temel kalemlerdeki zamlar üretimi zorluyor. Özellikle soğan ve diğer sebzeler büyük işçilik isteyen ürünler. Artık üretici dayanamıyor. Planlı üretim ve planlı pazar sistemine geçmediğimiz sürece ne üretici para kazanabilir ne de halk ucuz ürün yiyebilir. Üretici kazanmazsa halk da pahalı yemeye devam eder. Eski 552 sayılı yasada üretici birliklerine bazı istisnalar tanınıyordu. Ancak yeni kanunla bu haklarımız ortadan kalktı. Böylece üreticiyle tüketicinin doğrudan buluşmasının önü kesildi. Hallerdeki aracılık sistemi yıllardır değişmedi. Hal kanunu değişmediği sürece biz üretici birlikleri olarak üreticimize tam anlamıyla hizmet veremiyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda hallerde karnabahar 80-100 lira civarındaydı, ancak üreticiye ödenen fiyat 30-40 liraydı. Şimdi fiyat 40-50 liraya düştü ama üretici 10 liraya bile satamıyor. Oysa maliyet 10 liranın üzerinde. Bu tablo, üreticinin nasıl zarar ettiğini açıkça gösteriyor. Belediyemizin destekleriyle soğuk hava deposu kurduk ve ürünlerimizi burada muhafaza ederek pazarlamaya çalışıyoruz. Ancak İstanbul gibi büyükşehirlerde üretici birliklerinin hal sistemi içinde yer alması şart. Bunun için Bayrampaşa Hali’nde üretici birliği olarak bir çalışma başlatmak istiyoruz.”