CHP'li Gürer: Uygulamadaki bioetanol harmanlama oranlarının düşürülmemesi gerekir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mısır, pancar ve tarımsal atıklarımızın değerlenmesi ve çiftçilerimizin pazarının daralmaması için uygulamadaki bioetanol harmanlama oranlarının düşürülmemesi gerekir" dedi.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yeni taslak düzenlemesinde tarımsal atıkların yakıta dönüştürülmesinde oran değişikliğinin tarımsal üretime de olumsuz yansıyacağını söyledi.

Gürer, "Etanol kısmen çevreci bir yakıt olarak görülmektedir. Hava kirliliğine olumsuz etkisi daha düşüktür. Benzinle karıştırılarak kullanılmaktadır. Ülkemiz enerjide önemli ölçüde dışa bağımlıdır. Tarımsal atıkların yakıta dönüştürülmesi ve 2014 yılında başlatılan çalışmaların sınırlama değil katkı artırılmalıdır" dedi.

"ISINMADA DA FARK YARATMASI OLASIDIR"

Mısır, şeker pancarı ve tarımsal atıklardan üretilen bioetanol petrolden üretilen yakıtlarla harmanlanarak enerji üretimi sağlanmasında oranın artırılmasının enerji için önemli katkı sağlayabileceğini söyleyen Gürer, "Farklı dönemlerde gündeme gelmesine karşın bu bağlamda yeterince yol alınmadığını belirterek fosil yakıtlara göre daha düşük karbon emisyonuna sahip bioetanol, küresel iklim değişikliği ve ısınmada da fark yaratması olasıdır. Hem ekonomik, hemde daha çevreci olan yakıt olarak dikkat çekmesi nedeni farklı ülkelerde daha çok oranda yararlanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gürer, şeker pancarı kamışı ve mısır başta olmak üzere tarımsal atıkların da değerlenmesine olanak veren yerli bioetanolün, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 5 ile yüzde 10 arasında, ABD’de yüzde 10, Brezilya’da ise yüzde 27 harmanlama oranlarıyla çevreci ve ekonomik bir ürün olarak değer bulduğuna dikkati çekti.

Gürer, şöyle devam etti:

"2014’de yüzde 3 ile uygulamaya başlayan bioetanol harmanlama oranının, 2023 Ocak ayından itibaren yüzde 2’ye düşürülmesinin ardından şimdi de EPDK tarafından hazırlanan taslağa göre benzin türlerine etanol harmanlama tebliğinde yapılacak değişikliğe göre bu oranın yüzde 1’e düşürülmesi önerilmektedir.

YÜZDE 5 VE YÜZDE 10 SEVİYELERİNE ÇIKARILMALI

Bioetanol üretiminde kullanılan mısırın artığı olan DDGS ise hayvancılık için yüksek proteinli ve besleyici bir yem hammaddesi olması nedeniyle mısır pazarındaki önemli yeri olsa da üretim artışı sağlanarak mısır üretimi artması ve üreticinin girdi maliyeti ve makul kar sağlayarak mısır üretimine yönelmesi yolu açılabilir.

Mısır, pancar ve tarımsal atıklarımızın değerlenmesi ve çiftçilerimizin pazarının daralmaması için uygulamadaki bioetanol harmanlama oranlarının düşürülmemesi gerekir. EPDK tarafından 29 Ağustos tarihine kadar görüş bildirmek için hazırlanan taslak metnin değiştirilerek, öncelikle yüzde 3 olan eski orana, daha sonra da AB ile uyum sürecinde kademeli olarak yüzde 5 ve yüzde 10 seviyelerine çıkarılması düşünülmelidir."