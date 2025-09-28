CHP'li Gürer: “Vatandaş, ‘Konuşursak bizi de Silivri zindanına atarlar’ diyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köylerde görüşünü dile getiren kişi sayısının azaldığını belirterek, “Vatandaşlar ‘Konuşalım da Silivri zindanına mı atsınlar?’ diyor” ifadesini kullandı.

Gürer, TBMM’nin tatile girmesi ile başladığı köy, kasaba, ilçe ve il gezilerine devam ediyor. Gürer, yaptığı açıklamada Niğde'de 100’ü bulan köy, kasaba, ilçe ve il gezileri ile sorunları yerinde dinlediğini ve çözüm önerilerini anlattığını belirtti. Gürer; Gümüşler, Değirmenli, Karatlı, Konaklı kasabaları ile Kızılören, Kavlaktepe, Elmalı, Çavdarlı köylerini ve Nar Köy Derneği'ni ziyaret etti. Gürer ayrıca CHP Merkez, Ulukışla, Çamardı, Altunhisar, Bor ve Çiftlik ilçe kongrelerine katılıp yurttaşlarla görüştü.

"HER KESİMDE DARALMA VE YOKSULLAŞMA ARTIYOR"

Gürer, “TBMM tatile başladığı günden beri il, ilçe, kasaba, köy ziyaretlerimle 100’den fazla yere gittim. Yüzlerce yurttaşımızla konuştum. Geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunlar her kesimi derinden etkiliyor. Her kesimde daralma ve yoksullaşma artıyor. Sanayici dahi ‘Bu gidişle işimiz çok zorlaştı’ diyor. İşçi, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, atanamayan, hakları verilmeyen ve mağdur edilen kesimlerde büyük bir sıkıntı var” dedi.

Gürer, şöyle devam etti:

“İktidarın gündemi halkın sorunları olmayınca çözümden umudu kesenler seçimi bekliyor. İktidar partisine oy verenler dahi CHP belediye başkanlarının gözaltı ve tutuklanmasına tepkilerini ifade ediyorlar. CHP’ye karşı yapılan haksız, hukuksuz uygulamalar; İstanbul İl Başkanının mahkeme kararıyla görevden alınması dahil her haksız uygulama, iktidarın düşündüğünden fazla tepkiye dönüşmüş durumda.

"VATANDAŞ AŞ, İŞ PEŞİNDE; İKTİDAR İSE KOLTUK KORUMA TELAŞI"

Vatandaş aş, iş peşinde; iktidar ise koltuk koruma telaşı ile hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. Olan, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine oluyor. Siyaset bu değil. Adil, eşit, hukuka uygun bir demokrasi anlayışı içinde sürecin sürdürülmesi sağlanmalıdır. Bunun baş sorumluluğu, iktidarın aldığı ve verdiği kararları gözden geçirmesinden geçiyor. Gidiş iyi bir gidiş değil.”

Gürer, köylerde düne göre görüşünü dile getiren kişi sayısının azaldığını da ifade etti. Gürer, şunları kaydetti:

“Vatandaşlar, ‘Konuşalım da Silivri zindanına mı atsınlar?’ diyor. CHP belediye başkanlarının tutuklanması farklı partiler tarafından da eleştiriliyor. İnandırıcı bulunmuyor ancak konuşmaya da çekiniyorlar. İktidar bir korku iklimi yaratmış durumda. Muhalefet eden, başına bir çorap örüleceği kaygısı yaşıyor. Ekonomik sorunlar da her kesimi iyice daraltmaya başlamış durumda. Köy ve kasabalar için en önemli sorun ise ‘Üretiyoruz, giderimiz katlanıyor, gelirimiz düşüyor. Yaşamımızı zor sürdürür durumdayız’ şeklinde ifade ediliyor. Kırsalda çiftçi borçla dönüyor. Ürün değer bulmayınca sıkıntılar katlanıyor.”