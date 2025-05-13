CHP'li Gürer: “Yaklaşık 5 Niğde büyüklüğünde işlenen tarım alanı yok oldu”

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de çiftçilerin bu anlamlı günü dahi mutlu bir şekilde kutlayamadığını belirtti.

Gürer, “Yaşanan don felaketinin yanı sıra geçen yıl uygulanan düşük alım fiyatları nedeniyle çiftçimiz tarımdan beklediği desteği alamadı. Bu durum çiftçi refahının gerilemesine neden oldu” dedi.

Çiftçilerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu vurgulayan Gürer, “Refah seviyesi düşen çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Gençler tarıma yönelmiyor. Bugün resmi verilere baktığımızda, çiftçi yaş ortalaması 54-56 aralığına ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı. Tarım arazilerinde daralma yaşandığını ve çiftçi sayısının giderek azaldığını dile getiren Gürer, “Çiftçilerin refahını artıracak uygulamalardan uzak duran bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Piyasa tamamen tüccarın insafına bırakılmış durumda. Üreten kazanamıyor, maliyetler her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Girdi fiyatlarındaki fahiş artışa dikkat çeken Gürer, “2020 yılında tonu 2.140 lira olan DAP gübrenin bugün 27.000 liraya dayandığını görüyoruz. Bu fiyatlarla çiftçinin üretimi sürdürmesi imkânsız hale geldi. Çiftçilik zorlaşıyor ve üreticiler mesleklerinden, üretimden soğuyor” dedi.

TARIM ALANLARINDA AZALMA

CHP'li Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde uygulanan tarım politikaları ile çiftçi refahının gerilemesine yol açtığını söyledi. Gürer, “21 üründe arz açığının oluşması yanında tarım alanlarımız daraldı. Çiftçi sayımız azaldı. Çiftçi refahının düşmesi ile çiftçiliğe gençlerin yönelmesi geriledi. Tarım ürünlerinde ithalat olağanlaştı. Son don olayı ile de çiftçilerin yaşadığı mağduriyet katlandı. Bu süreç tarım işçilerini, esnafı ve ihracatçıyı da olumsuz etkiledi” dedi.

Gürer, “Türkiye genelinde TÜİK’e göre dahi toplam tarım alanı, 2001 yılında 40 milyon 967 bin hektar iken, 2024 yılına gelindiğinde 38 milyon 619 bin hektara gerileyerek 2 milyon 348 bin hektar kayıp yaşandı. Bu miktar, 3 Niğde ilinden fazla büyüklüktedir. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı Yıllık Programı’nda yer alan verilere göre de tarım arazi varlığı 2010 yılında 24,4 milyon hektar iken, 2019 yılında 23,1 milyon hektara gerilediği ifade edildi. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 2023 yılı itibarıyla tarım arazisinin 16,7 milyon hektarını ekilen, 2,8 milyon hektarını nadasa bırakılan, 712 bin hektarını sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarını meyvecilik, bağcılık ve zeytin ağaçları için ayrılan alanlar oluşturduğu ifade edilse de bu veriler, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmadığı için sağlıklı değildir. Çünkü üzerinde ağaç var görülen ve bahçe olarak kâğıt üzerinde ifade edilen arazilerde yerinde tespitlerimizde hiç ağaç bulunmadığı ve ekim dahi yapılmayan yerler olduğunu tespit ettik. Bu nedenle yapılacağı söylenen tarım sayımı ile özellikle büyük kent çevrelerinde imar yapılan ya da enerji ve sanayi adına yok edilen tarım arazileri de mevcuttur.” diye konuştu.



TÜİK verilerine göre de 2001 yılında 23 milyon 740 bin hektar olan işlenen tarım alanı, 2024 yılı itibarıyla 20 milyon 201 bin hektara düştüğünü verilerde yer alıyor, diyen CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Bu kayıp, yaklaşık olarak 5 Niğde ili büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Bu verilerde yeni tarım sayımı ile ortaya çıkacak sonuçlarla daha da değişkenlik göstermesi olası. Ülkemizde nüfusa oranla üretim artışı olmasa da ortaya çıkan verim artışları daha çok sulama suyu, tohum, gübre ve ilaçlama ile oluşan artışlardan kaynaklanıyor.” dedi.

NİĞDE ÖRNEĞİYLE TARIMSAL KAYBIN BOYUTLARI

Gürer, “Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Niğde’nin toplam yüzölçümü 7.312 km² (731.200 hektar) olarak biliniyor. Bu verilere dayanarak, ülke genelinde kaybedilen tarım alanlarının büyüklüğü, bir ilin sınırlarını aşan kayıpların yaşandığını ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.