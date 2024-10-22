CHP'li Gürer: Yeni bir borç krizi kapıda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların bankalara olan borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti.

Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının ciddi oranda yükseldiğini ve birçok kişinin borç yükü altında hayatını sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.

2023 yılı sonundan itibaren tüketici borçlarının yüzde 31,9 oranında artış gösterdiğini ve toplamda 869 milyar lira arttığını söyleyen Gürer, “4-11 Ekim haftasında vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 21,9 milyar lira artarak toplamda 3 trilyon 597 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 15,4 milyar lira artışla 1 trilyon 917 milyar liraya yükselirken, kredi kartı borç bakiyesi ise 6,5 milyar lira artarak 1 trilyon 680 milyar lira oldu” dedi.

Bankaların ve finans kuruluşlarının, zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının da son haftada 222 milyon lira artarak toplamda 92,3 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, “Yılbaşından bu yana icra takibine alınan borç miktarının yüzde 103,6 oranında artarak 47 milyar lirayı buldu. Bu borçların varlık yönetim şirketlerine düşük bir karşılıkla devredildiği için gerçek rakamların daha yüksek olduğu görülmektedir” diye konuştu.

''GERİ ÖDEMELER GİDEREK ZORLAŞIYOR''

Gürer, “Batık kredi kartı borçlarındaki artış yüzde 193,2'ye ulaşırken, batık bireysel kredi borçlarındaki artış yüzde 57,7 olarak kaydedildi. Yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan vatandaşların borçlarını geri ödemelerini giderek zorlaştırıyor ve yeni bir borç krizi kapıda” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerini hatırlatan Gürer, ''2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 93 bin 97 yeni şirket ve ticari işletme kurulurken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan ya da tasfiye edilen şirket ve ticari işletme sayısı ise yüzde 3 azalarak 51 bin 916'ya geriledi. Yeni işe başlayan esnaf ve sanatkâr sayısı da geçen yıla göre yüzde 14,9 oranında düşerek 198 bin 247'ye inerken, mesleği bırakan esnaf ve sanatkar sayısı ise yüzde 3 azalarak 81 bin 652’ye düştü” diye konuştu.



Öte yandan tarım sektörü borçlarının da hızla artığını söyleyen Gürer, "Tarım sektörünün bankalara olan borcu 746 milyar 548 milyon 239 bin TL'ye yükseldi. Bankalar tarafından zamanında tahsil edilemediği için takibe alınan borçlar ise 2 milyar 944 milyon 130 bin TL'ye ulaştı" dedi.

Gürer ayrıca, tarım sektörünün bankalara olan borcunun bir aylık süreçte 31,5 milyar TL arttığına dikkat çekti.