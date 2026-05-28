CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

İZMİR İLİ GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜNAY’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 27, 2026

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kanununa muhalefet” iddialarıyla gözaltı kararı verilmişti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve belediye meclis üyesi S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin sona ermesinin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Nermin Günay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.