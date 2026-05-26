Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

Güncel
  • 26.05.2026 21:45
  • Giriş: 26.05.2026 21:45
  • Güncelleme: 26.05.2026 21:49
Kaynak: ANKA
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay tutuklandı
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken, diğer üç isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş isim arasında bulunan Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Nermin Günay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol