CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda gözaltı

İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Saray'ın hedefindeki CHP'li belediyelere yönelik 'operasyonlar' devam ediyor.

İzmir’de jandarma ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınanlar İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor.

ÖZEL İZMİR’DE MİTİNG YAPACAKTI

CHP Lideri Özgür Özel, bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda mutlak butlana karşı miting düzenleyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’e destek vermişti.