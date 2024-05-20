CHP'li Halıcı'dan Bakan Tekin'e tepki: "Mülakatı kaldırın"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek "Kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun. Mülakatı kaldırın" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun" dedi.

Halıcı, dün, gündeme ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Dünyada gıda enflasyonu düşerken, Türkiye'de yükseldiğini belirten Halıcı, "BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından derlenen verilere göre, dünya çapında gıda fiyatları mart ayında yıllık yüzde 7.7 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70.5 arttı" diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, akademik özgürlük, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular, insan hakları sıralaması, enerji giderleri enflasyonu alanlarında Türkiye'nin durumunu paylaşan Halıcı, "İnsan hakları ayaklar altına alındı. Mahkeme kararlarına uyulamadı, anayasa askıya alındı. Medya ele geçirildi. Kurumların içi boşaltıldı ve çürütüldü. Uzman olmayanlar kamuya dolduruldu. İktidar halka hesap verseydi, Cumhurbaşkanlığı Meclis'in yetkilerini gasbetmeseydi, demokrasi, insan hakları olsaydı bu yoksulluğu yaşamayacaktık" ifadesini kullandı.

BAKANLAR, ÖNERGELERE CEVAP VERMEDİ

Bakanlara verdiği soru önergelerini gösteren ve bu önergelere ilgili bakanlar tarafından cevap verilmediğini vurgulayan Halıcı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve bakanları eleştirdi.

Halıcı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılacağını açıklamasına karşın mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatta devam etme kararı aldığını belirtti.

Hikmet Yalım Halıcı, "Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun. Mülakatı kaldırın" sözlerini sarf etti.