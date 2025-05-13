CHP'li Hasan Öztürk, İçişleri Bakanı’na sordu: GBT bilgileri sosyal medya tacizine mi dönüştü?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Hasan Öztürk son günlerde bazı bekçi ve polislerin, GBT sorgusu sırasında elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak özellikle genç kadınlara sosyal medya üzerinden ulaştığı ve tacizde bulunduğu yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi sundu.

Öztürk, görevli kamu personelinin kişisel verilere erişim yetkisini kötüye kullanmasının ciddi bir güvenlik ve etik ihlali olduğuna dikkat çekti.

GBT sorgularının kadınlar için bir güvenlik önlemi olmaktan çıkıp bir tehdit aracına dönüştüğüne işaret eden Öztürk, iddiaların doğru olup olmadığını sorarak İçişleri Bakanlığı’na şu kritik soruları yöneltti:

• Bekçilerin GBT yapma yetkisi var mı?

• Polis ve bekçiler kişisel verilere erişerek genç kadınlara sosyal medyadan ulaşıyor mu?

• Bu konuda Bakanlığa ulaşan şikâyet sayısı nedir?

• Bu tür tacizlerin önlenmesi için özel bir denetim ya da ihbar hattı var mı?

Öztürk ayrıca, kişisel veri güvenliği ve kadın hakları konusunda hizmet içi eğitimlerin olup olmadığını ve bu tür suiistimallerin nasıl cezalandırıldığını da sordu. Konuyla ilgili kendilerine ihbarların geldiğini belirten Öztürk, “Görevli memurların devletin yetkisiyle edindiği bilgiye dayanarak kadınları rahatsız ettiği iddiaları kabul edilemez. İçişleri Bakanı konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmalı, ilgisi olan tüm personeli görevinden almalıdır. Devletin koruyucu eli, kadına uzanamaz” dedi.