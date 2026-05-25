CHP'li iki isimden Kılıçdaroğlu'na telefon: "Bizi MYK'den çıkarın"

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusu sonrası polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesine tepkiler sürüyor.

Polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesine Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de tepki gösterdi.

Tepki gösteren isimler arasında yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkati çeken bir talep geldi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu, mevcut eski Parti Meclisi içerisinden bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturmaya çalışıyor. Ali Öztunç'un ve Gürsel Erol'un kulağına, Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni MYK'de ikisine de yer verileceği haberi ulaşmış ve Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde olacakları bilgisi kendilerine iletilmiş" dedi.

Saymaz, "Ve ikisi de Kılıçdaroğlu'nun özel kalemini arayarak 'Bizi MYK'den çıkarın' diye talepte bulunmuşlar. 'Biz bu MYK'de yer almıyoruz demişler' bilgisini aktardı.

ALİ ÖZTUNÇ'TAN AÇIKLAMA

İsmail Saymaz'a konuşan Ali Öztunç, "Partiye polisin girmesi kabul edilemez. Birliktelik olsun, iktidar yürüyüşü beraber olsun diye çaba harcadık. Gördük ki sağlanamıyor. Partinin gençlik kollarında yetiştim, çocukluğumdan beri partideyim. Benim için asıl olan partidir, kişiler değil" açıklamasını yaptı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDIGürsel Erol ve Ali Öztunç, polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesine ortak bir açıklama yaparak tepki göstermişti. Açıklamada, şunlar ifade edilmişti:



"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."