CHP'li iki vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapmayacağız

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte siyaset yapmayacaklarını açıkladı.

İlk açıklamayı yapan Akbulut sosyal medya hesabında şunları ifade etti:

"Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

Mullaoğlu ise şunlar aktardı:

"Ben Hatay Milletvekiliyim, AKP ye hizmet eden ve Hatay halkının nefret ettiği Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte asla siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

NE OLMUŞTU?

İstinaf Mahkemesi ACHP'nin 38. Olağa Kuruştayı hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edilmiş, Özgür Özel görevden uzaklaştırılmıştı.

Son olarak bugün Kılıçdaroğlu genel merkezin boşaltılmasını ve kendisine teslim edilmesini için mahkemeye başvuru yapmıştı. Bu başvurunun ardından CHP Genel Merkezi polis tarafından abluka altına alınmıştı.