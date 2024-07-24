CHP'li il başkanı görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Baha Ünlü, yazılı açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP Osmaniye İl Başkanı Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklama görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Baha Ünlü yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Şubat ayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in görevlendirmesiyle başlamış olduğum CHP Osmaniye İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla yine Genel Başkanımızın onayıyla ayrılıyorum. Bu süre zarfında çalışmış olduğum Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Seçilecek olan yeni il başkanı arkadaşıma da şimdiden başarılar dilerim. Dün olduğu gibi yarın da partimin iktidara gelmesi için her zaman çalışacağım."