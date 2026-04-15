CHP'li il başkanları: Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız!

CHP'li il başkanları, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

İl başkanları adına ortak açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin seçilmiş neferleri olduklarını kaydeden Çelik, iktidarın "yargı" kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

"TÜM SALDIRILARA KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Partilerine karşı sistematik bir kuşatma olduğunu ve Ümit Erkol'un tutuklanmasının partilerine yönelik saldıırlardan bağımsız olmadığını söyleyen Çelik, "Partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, iktidar yolundaki yürüyüşlerinden asla sapmayacaklarını vurguladı.

Gözaltı ve tutuklamaların kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Çelik, "Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız, yürüyeceğiz, durmayacağız. Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama milli iradeyi asla yere düşürmeyeceğiz" dedi.

AKP'nin ülkeyi çoklu krizlere sürüklediğini belirten Çelik, ekonomik krizin yanında demokrasi ve adalet krizi yaşandığını vurgulayarak milletin sandıkta sözünü söyleyeceği demokratik ortamın yaratılması, ara seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.