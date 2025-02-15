CHP'li il belediye başkanlarından İmamoğlu'na "adaylık" çağrısı: "Millet adına göreve davet ediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları'nın 13-14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların sonuç bildirgesi açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'deki ön seçim için adaylık çağrısı yapılan bildirgede, "Sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'li il belediye başkanları, 13-14-15 Şubat 2025 tarihlerinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın ev sahipliğinde toplandı. Bir dizi konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştiren CHP'li Başkanlar, ortak bir bildirge yayınladı.

Ülkenin, adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklendiğine dikkat çekilen bildirgede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da "yargı baskısının odağında" olduğu ifade edildi.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Erken seçime tamamen hazır olmak adına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenmesi fikrini en güçlü biçimde desteklediklerini ifade eden başkanlar, İBB Başkanı İmamoğlu'na CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimine katılması için çağrı yaptı.

Bildirgede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür edilerek "Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ülkemiz, adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklenmiştir. Millettin hizmetkarı olarak yola çıktık diyenler bugün millete efendi olmuşlardır. Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız ağır bir geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında mücadele vermekte, siyasi iktidar ise bu soruna çözüm üretecek politikalara odaklanmak yerine boş lafla, hamasetle ve milletin vicdanını yaralayarak yol yürümektedir. Milyonlarca vatandaşımız derin yoksulluk içindeyken, iktidara yakın çevrelerin zenginleşmeye devam etmesi, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi vatandaşlarımızı umutsuzluğa sürüklemektedir.

Diğer yandan, siyasi iktidarın tarafında olmayan, ülkenin sorunlarına karşı ses yükselten, siyasetçiler de sivil toplum temsilcileri de gazeteciler ve sanatçılar da ağır bir yargı baskısı altındadır. Muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı tacizleri, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlık ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

Bu yargı baskısının odağındaki ve hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Sayın İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezaları istenen davaların yanı sıra, yaptığı açıklamaların ardından daha kürsüden inmeden hakkında açılan soruşturmalar iktidarın niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Siyasi iktidarın, ilk genel seçimlerde tecelli edecek millet iradesinden korktuğu, o iradeyi temsil eden Sayın İmamoğlu’nu ise yarışın dışında tutmayı amaçladığı artık ayan beyan ortadadır.

"BİRLİKTELİK TABLOSU HALKIMIZA UMUT OLMUŞTUR"

Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan’da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur.

Bu kapsamda, bizler de İl Belediye Başkanları olarak, Partimizin erken seçim talebini ve Cumhurbaşkanı Adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı Adayımızı önseçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Siyasi tarihimizde ilk kez tüm üyelere Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verilerek en geniş meşruiyet zemini oluşturulmaktadır. Siyasi tarihimizin en kritik zamanlarında gerçekleştirdiği demokratik açılımların mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi kültürümüze yeni bir model daha kazandırmış ve demokrasinin ağır saldırılara uğradığı bu dönemde büyük bir adım atmıştır.

"İMAMOĞLU’NU MİLLET ADINA GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Karşımızdaki ittifakın, partimizin içinde yaratmak istediği tartışmaları geride bırakmak, vatandaşın gerçek gündemine yoğunlaşmak ve erken seçime tamamen hazır olmak adına Cumhurbaşkanı Adayımızın bir an önce belirlenmesi fikrini en güçlü biçimde destekliyoruz. Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gelinen aşamada, İstanbul’da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz.

Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır. Erken Değil Derhal Seçim."