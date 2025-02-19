CHP'li İl Genel Meclis üyelerinden ortak açıklama: Saldırılar tesadüf değil

Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclis üyeleri, parti genel merkezinde gerçekleştirdikleri buluşmanın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmaya dikkat çekilen açıklamada, "Bugün partimize dönük saldırıların temel sebebinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlar olduğu ve bugün partimizin birinci parti olarak iktidar yolculuğunu sürdürmesinden kaynaklandığı açıktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara da değinilen açıklamada, "siyasallaşmış yargı unsurları tarafından tasarlanmış iddianameler ve davalar, belediye başkanlarımıza dönük gerçekleştirilen saldırılar, belediyelerimizi çalışamaz hale getirmek için yapılan ekonomik baskılar, kürsülerden dile getirilen tehditler bu saldırıların bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin bu "saldırıları" sonuçsuz bırakacak güce, kuvvete ve siyasi iradeye sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Temel hedeflerimizden biri 166 milletvekili çıkaracak olan 51 ilimizde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni en çok milletvekili çıkaran parti konumuna getirmektir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyılı aşan tarihsel birikimi ve mücadele geçmişiyle Türkiye’nin en köklü siyasi gücüdür. Tarihi boyunca ülkemizin ve milletimizin yararı için çalışan partimiz, bugün de Türkiye’yi içinde bulunduğu ağır krizlerden çıkarmak için milyonlarca yurttaşımızın en büyük umudu olarak mücadele etmeye devam etmektedir.

Bu sebeple, Türkiye’deki krizlerin ve sorunların sebebi olan siyasi iktidar ve kimi çevreler partimizi ne hukuka ne de toplumun vicdanına sığacak saldırılar ve itibar suikastları ile hedef almaktadır. Bu saldırılar partimizin kuruluş değerlerine ve temsil ettiği milyonlarca dava arkadaşımıza olduğu kadar, aynı zamanda demokratik toplumun varlık sebebine, hukukun üstünlüğüne ve vatandaşlarımızın özgür iradelerini ortaya koymalarına dönüktür.

"KARALAMAYA DÖNÜK, SONUÇSUZ KALMAYA MAHKÛM, MESNETSİZ GİRİŞİMLER..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı hedef alan, siyasallaşmış yargı unsurları tarafından tasarlanmış iddianameler ve davalar, belediye başkanlarımıza dönük gerçekleştirilen saldırılar, belediyelerimizi çalışamaz hale getirmek için yapılan ekonomik baskılar, kürsülerden dile getirilen tehditler bu saldırıların bir parçasıdır.

Partimizi ve toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu saldırıların son halkası, partimizin büyük bir siyasi olgunluk ve demokratik kültür içinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkındaki karalamaya dönük, sonuçsuz kalmaya mahkûm, mesnetsiz girişimler olmuştur.

Partimizin 38. Olağan Kurultayımız Türkiye siyasi tarihine bir milat olarak anılacak şekilde geçmiştir. Kurultayımız, parti içi demokratik yarış ve o yarış sonucunda değişimin gerçekleşebileceğini kanıtlayan bir büyük şölen olmuştur.

"SALDIRILARIN TEMEL SEBEBİ PARTİMİZİN İKTİDAR YOLCULUĞU"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, çok partili demokrasiye geçiren, seçimler sonucunda siyasi rakibine iktidarı barış içerisinde ve demokrasinin gerektirdiği şekilde teslim eden bir büyük tarihsel mirasın sahibiyiz. Bu tarihsel mirasımız ışığında ve demokrasiye duyduğumuz güçlü inançla, ifade etmek isteriz ki tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da Kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür.

38. Olağan Kurultayımızdan delegelerimizin oylarıyla çıkan siyasi irade halkta da büyük bir umut yaratmış, bu umut 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde toplumun tüm kesimleriyle Türkiye İttifakı’nı kuran partimizi Türkiye’nin birinci partisi yaparak toplumsallaşmıştır. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de nüfusun üçte ikisine, ekonominin dörtte üçüne ev sahipliği yapan belediyeleri yönetme yetkisini halkın teveccühüyle kazanmıştır.

Bugün partimize dönük saldırıların temel sebebinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlar olduğu ve bugün partimizin birinci parti olarak iktidar yolculuğunu sürdürmesinden kaynaklandığı açıktır.

İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı ve seçim kazanmayı halkımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. İktidar ise halkın tercihlerini kabullenmek ve ondan dersler çıkartmak yerine halkın tercihleriyle kavga eden, halkın iradesini gasp etmeye yönelen ve halka karşı adeta savaş açan bir siyasi anlayışta ısrar ediyor.

"İKTİDARIN TÜRKİYE’Yİ İÇİNE SOKTUĞU KRİZLERDEN ÇIKARMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün adliyelerde delegelerimizin ve halkın iradesiyle hesaplaşmaya çalışan anlayış işte bu anlayıştır. Partimizin 38. Olağan Kurultayına dair mahkemedeki dosya, siyasi rakiplerimizin bir meczuptan medet uman çaresizliğinden başka bir şey değildir. Biliyoruz ki, bu yaşananlar İstanbul’da yürütülen ve turpun büyüğü torbada denilen süreçten bağımsız değildir.

Bugün iktidarın Türkiye’yi içine soktuğu krizlerden çıkarması mümkün değildir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde çıkan sonucun, yapılacak genel seçimlerde de tekrarlanacağı iktidar tarafından görülmüştür. İktidar endişe ve panik içinde partimize, demokrasiye ve tüm toplum kesimlerine dönük saldırılarını artırmıştır.

Bu saldırıların tam da Türkiye’de iktidarı değiştirecek sandığı derhal kurma ve Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme irademizi ortaya koyduğumuz bu günlerde yaşanması tesadüf değildir.

Bu saldırıların amacının öncelikle partimizin yükselişini engellemek ama aynı zamanda halk arasında korku ortamı, güvensizlik yaratmayı hedeflediğini biliyoruz. Bu saldırı tarzının, FETÖ yöntemleriyle birebir aynı olduğunu, milletin bu oyuna gelmeyeceğini hatırlatıyoruz.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ, DİMDİK AYAKTA"

Kimsenin şüphesi olmasın ki bu saldırıları sonuçsuz bırakacak güce, kuvvete ve siyasi iradeye sahibiz! Cumhuriyet Halk Partisi, bir bütün olarak dimdik ayakta, iktidar yürüyüşüne devam etmektedir.

Son yerel seçimlerde 51 ilin 21’inde il belediye başkanlığını kazanmış olmamız bizlerin geleceğe dair umutlarını artırmıştır. Temel hedeflerimizden biri 166 milletvekili çıkaracak olan 51 ilimizde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni en çok milletvekili çıkaran parti konumuna getirmektir.

Bizler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın oylarıyla seçilen Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri olarak söz sahibi olduğumuz tüm yerel yönetim birimlerinde halkımız için çalışmaya, halkımızın tüm kesinlerinin yanında olmaya, partimizin Atatürk’ten miras altı oklu bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"