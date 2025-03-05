CHP'li ilçe başkanlarından 'zorbalığa karşı ortak mücadele' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki 39 ilçe başkanı, 38. Olağan Kongre’de seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti kurullarıyla dayanışma mesajı verdi.

Yapılan ortak açıklamada, CHP’nin Türkiye’nin en köklü siyasi hareketi olduğu vurgulanarak İstanbul İl Kongresi'ne yönelik eleştirilere sert tepki gösterildi.

CHP İstanbul ilçe başkanlarının imzasını taşıyan açıklamada, 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde yapıldığı hatırlatıldı. Kongrenin demokratik usullerle tamamlandığı belirtilerek, "O gün seçim sona erdi, biz ise tek bir yumruk olarak demokrasi mücadelesine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"CHP’DE KONGRELER BAYRAK YARIŞIDIR"

Açıklamada, CHP’nin parti içi demokrasinin en kurumsal temsilcisi olduğu vurgulanarak, "CHP’de seçim biter, birlik başlar. Biz demokratik, müreffeh, huzurlu ve güvenli bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

AKP'nin kendi içinde yaşanan tartışmaları gölgelemek için CHP üzerinden gündem değiştirme çabasına girdiği savunularak, "Şaibe arayanlar, tarihine baksın. Tek listeyle yapılan göstermelik kongrelerini sorgulasınlar" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik peş peşe açılan soruşturmalara da değinildi ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Aynı zamanda, gazeteciler, akademisyenler ve hükümeti eleştiren kesimlere yönelik baskıların son bulması çağrısı yapıldı.

"ZORBALIĞA KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI"

Son olarak, CHP İstanbul ilçe başkanları, yalnızca partililere değil, baskıdan rahatsız olan tüm kesimlere ortak mücadele çağrısında bulundu. Açıklama, "Türkiye’yi bu zorbalığın elinden kurtaracağız. Hak, hukuk ve adalet için, demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük için kazanacağız" sözleriyle sona erdi.