CHP'li İlgezdi: Bakanlık, cezaevindeki annesiyle kalan çocuk sayısını gizlemeye devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevinde anneleriyle kalan çocuk sayısının ısrarla gizlendiğini belirtti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, “Vermiş olduğum bilgi edinmeye gelen cevapta annesinin yanında kalan çocukların sayısı günlük olarak değişiyorsa nasıl oluyor da ‘Hapishanede annesiyle kalan çocukların sayısında önceki yıllara göre düşüş olduğunu’ açıklıyorsunuz? Bu nasıl bir mantıktır?” ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLER SUÇ İŞLİYOR"

Kamuoyundan bilgi gizleyen yöneticilerin görevden alınması gerektiğinin altını çizen İlgezdi, şunları söyledi:

“Anlaşılan annesinin yanında kalan çocuk sayısı iddialarının aksine o kadar artmış durumda ki, bu bilgiyi gizlemek için her yolu deniyorlar. ‘Günlük olarak annesinin yanında kalan çocuk sayısı değişmektedir’ demek yerine, önergede net olarak sorduğum “1 Ekim 2023 tarihi itibariyle ebeveyniyle birlikte Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan çocuk sayısı nedir?” sorusunun yanıtını vermek zorundaydınız. Bu soruya yanıt vermeyen tüm yetkililer suç işlemektedir. Ama bu veriyi açıklasalar ‘Hapishanede annesiyle kalan çocukların sayısında önceki yıllara göre düşüş olduğu’ iddiaları yalanlanacak. Bu bilgiyi gizleyen Bakanlık yetkililerinin görevden alınması, onları koruyan yöneticilerin de istifa etmesi gerekiyor.

Diğer taraftan annesiyle cezaevinde kalan çocuk sayısı eğer bakanlığın dediği her gün değişiyorsa, demek ki cezaevinde o kadar yoğun küçük çocuğu olan anne trafiği var ki, giren- çıkan çocuk hesabı tutulamıyor! Çocuklarımız sayılamaz hale gelmişse vay ki halimize! Bu işin peşini bırakmayacağım. Şeffaf rakamlar açıklanan kadar ısrarla bu konuyu dile getireceğim."

9 KURUM DIŞINDAKİ ÇOCUKLAR NE OLACAK?

Bakanlığın bilgi edinmeye verdiği yanıtta Sincan ve Diyarbakır Cezaevlerinde 4 adet anne-çocuk ünitesinin, Rize, Muğla, İzmir, Elmadağ, Sivrice, Sivas ve Sakarya Ceza İnfaz Kurumlarında ise birer çocuk dostu alanın bulunduğunu hatırlatan İlgezdi, “Sadece iki cezaevinde anne çocuk ünitesi var. 7 cezaevinde ise çocuk dostu alan var. Bunların kapasiteleri yeterli mi bilinmiyor, neden tüm cezaevlerine anne- çocuk ünitesi yapılmadığı açıklanmıyor. Tüm kadın cezaevlerinde anne- çocuk ünitelerinin yapılması gerekiyor. Ancak yıllardır iktidar bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuyor” dedi.

İlgezdi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) verilerine göre şu an 0-6 yaş arası cezaevlerinde kalan çocuk sayısının 552 olduğunu kaydetti.