CHP'li İlgezdi'den 'Drakula' oyunu tepkisi: Bakan Ersoy'a 10 soru

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yapımı Drakula oyununun Mayıs 2024’te önce İstanbul AKM’de sonra, Konya ve Antalya bölgelerindeki Uluslararası Tiyatro Festivallerinde oynanacağının açıklandığını ve biletlerinin satışa çıkmasına rağmen, ani bir kararla iptal edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Hizmet alımı ile Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olarak Drakula oyunun hazırlandığını ifade eden CHP’li İlgezdi, “Kurumun bünyesinde sanatçısından, teknik uzmanına, sürekli işçisinden, figüranına 3 bin 150 personel olmasına rağmen birçok oyun hizmet alımı ile dışarıdan yaptırılıyor. Bir sürü sanatçı yıllardır görev beklediği halde oyunlarda görev alamazken, hizmet alımları ile dışarıdan sanatçı çalıştırılıyor. Dışarıya yaptırılıp ciddi rakamlar ödenen yapımlardan Drakula hiç sergilenmeden iptal ediyor. Devletin parası neden boşuna çarçur ediliyor?” açıklamasında bulundu.

LALE DEVRİ Mİ?

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün tiyatronun sanatçılarını hedef aldığı açıklamalarını da değerlendirerek, Genel Müdür çalışmayan sanatçı kast ederek, ‘Lale devri bitti… Çalışmadan maaş alanlarla yollarımızı ayıracağız’ açıklamasında bulundu. Ancak tiyatro çalışanlarının imzalamış oldukları İdari Hizmet Sözleşmesi’nde çalışanların kurum yetkili ve sorumluları tarafından görev verildiği takdirde, görevlerini yerine getirirler hükmü bulunuyor. Yani hiçbir sanatçının çalışmamak gibi bir talebi yok. Aksine sanatçılarımız kültür alanında halkımızı doygunluğa ulaştırmaya çalışıyor. Aslında onlara görev vermeyen kendi müdürleri. Hem sanatçılara hem görev verilmiyor, hem de sanatçılar sanki görevden kaçıyorlarmış gibi bir itibar suikastine uğruyorlar” diye konuştu.

BAKAN ERSOY'A 10 SORU

Dr. Akkuş İlgzedi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Drakula oyununun biletleri satılmasına rağmen neden gösterimden kaldırılmıştır?

2- Mayısta gösterimden kaldırılan oyun neden yeni tiyatro sezonunda seyirci ile buluşmamıştır?

3- Drakula oyununun “Hizmet alımı” sözleşmesine göre yazan ve yönetmenine ne kadar ücret ödenmiştir?

4- Elde hazır satın alınmış ve tüm çalışmaları yapılmış bir oyun olmasına rağmen, Genel Müdürün bir gazeteye verdiği röportajda Drakula oyunun başka bir yapımla tekrar Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştır? Hali hazırda satın alınmış ve tüm çalışmaları tamamlanmış ama hiç sahnelenmemiş bir Drakula oyunu dururken, tekrar sıfırdan yeni bir Drakula oyuna başlanmasının gerekçesi nedir?

5- Devlet tiyatroları bünyesinde sanatçısından teknik uzmanına, figüranından uzmanına 3 bin 150 personel olduğu halde 14 yerleşik bölgede neden hizmet alımı yapılmaktadır?

6- Devlet tiyatroları 2000 yılından günümüze, yıllar itibari ile kaç oyunu hizmet alımı ile gerçekleştirilmiştir? Yıllar ve oyunlar itibariyle bu oyunlara ne kadar para harcanmıştır? Yıllar ve oyunlar itibari ile bu oyunlarda Devlet Tiyatrosu bünyesinde olmayan kaç kişi görev almıştır? Bu görev alan kişilere yıllar ve oyunlar itibari ile kaç para ödenmiştir?

7- Devlet Tiyatrolarının 14 bölgesindeki oyunları ile ilgili hazırlanan tanıtımlar (teaser) için hangi firma ile anlaşılmıştır? Firma davet usulü mü çağırılmıştır? Sözleşme ne kadar süreyi kapsamaktadır? Başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Firmaya ne kadar ücret ödenmiştir? 2023 yılı Ağustos’tan bu yana tüm oyunların tanıtımı için ne kadar ödenmiştir?

8- İlgili kanun ve yönetmeliklere göre tiyatro müdürleri oyunlarda görev alacak sanatçıları rejisörle birlikte seçerek görevlendirmektedir. Müdürleri tarafından görevlendirilmediği için sahneye çıkamayan sanatçılar varsa bunun sorumluluğu kendilerinde midir? Yoksa mevzuata göre onları çalıştırmayan yetkililerde midir?

9- İlgili mevzuata aykırı olan Genel Müdürün çalışmayanlarla yollarımızı ayıracağız açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10- İçinde Genel Müdür ve diğer yetkililerin olduğu Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile sanatçılara yılda iki kere verilen teşvik ikramiyesini Genel Müdürün “Lale devri bitti… Çalışmayanların ikramiyesini ödemeyeceğim” deme hak ve yetkisi var mıdır?