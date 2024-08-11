CHP'li İlgezdi'den oyuncak fiyatlarına tepki: "Çocuklara bile enflasyonu yaşatıyorsunuz!"

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, yaşanan ekonomik bunalım yüzünden ailelerin çocuklarına oyuncak bile alamayacak duruma geldiğini belirterek, “Enflasyon yüzünden anne, babalar; dedeler, nineler çocuklarına, torunlarına oyuncak alamayacak duruma düştü. Çocukların hayallerini yok eden, çocuklara bile enflasyon yaşatan bir iktidarla karşı karşıyayız, çocuklarımız çocukluklarını yaşayamıyor” diye konuştu.

CHP'li İlgezdi yaşanan ekonomik zorlukların en çok çocukları eklediğini hatırlatarak, "6 ay önce 200 liranın alım gücü bugün TÜİK’in makyajlı verilerine göre bile 150 liraya inmiş durumda. Çocuklarımız aldıkları harçlıklarla bile istediklerini alamayacak duruma düştü. Yaparsa AK Parti yapar dedikleri durum maalesef bu" dedi.

"OYUNCAKLARA YÜZDE 100’DEN FAZLA ZAM GELDİ"

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, oyuncak fiyatlarının iki katından fazla arttığını da kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde Rize’de çocuklara bir araba oyuncağı dağıttı. Merak ettim oyuncağın fiyatına baktım. Bu oyuncağın 6 ay önceki fiyatı 315 liraymış. Şuan bu oyuncak yüzde 106 zamlanarak 650 olmuş durumda. Asgari ücret alan anne babanın maaşına temmuzda zam gelmedi. Ama oyuncaklar iki kattan fazla arttı. Bu anne baba çocuklarına nasıl oyuncak alacak" açıklamasında bulundu.

Çocukların oyun oynaması gerekirken ekonomi, siyaset konuştuğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız çocuk yaşta yetişkin olmak zorunda bırakıldı. Sokaklarda çocuklar ekonomi konuşuyor, gelen zamların ailelerine etkilerini konuşuyor. Koca bir nesle çocukluk, gençlik borçlusunuz! Oyun oynaması gereken çocuk, bugün bozuk düzeninizin kurbanı oluyor, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyorsa orada insanlık adına bir şey kalmamıştır. Bir çocuk en fazla ne isteyebilir? Arkadaşlarıyla oyun oynamak, şen kahkahalar atmak ama çocuğun oyun oynayacak oyuncağı, kahkahalar atabilecek neşesi kalmadı, çaldınız! Çocuklar ailelerinin geçim sıkıntısı çektiğinin farkında, bazı çocukları çalışmak mecburiyetinde olduğunu hissediyor. Bu sizlerin çocuğu, torunu olmadığı için mi vurdumduymazsınız yoksa vicdanınızı rafa mı kaldırdınız?"