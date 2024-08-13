CHP'li İlgezdi: Minareyi çalanların kılıfı mülakat oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınav sonuçlarındaki liyakatsızlığı eleştiren İlgezdi, "Israrla dile getiriyoruz mülakatta liyakat yok, torpil var. İktidarın yıllardır mülakatı nasıl kullandığına da şahitlik ediyoruz maalesef. Mülakat ve işe alım süreçlerini, adaletli ve şeffaf bir şekilde yönetmek yerine, yandaş atama kriteri olarak kullanıyorlar. 2024 Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları açıklanmamıştı. Bu konuda açıklamada bulunmuştum, bugün yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın liyakatı, adaleti nasıl yok saydığına şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAZILI SINAVDAN YÜKSEK PUAN ALANLAR MÜLAKATLA ELENDİ"

İlgezdi, şöyle devam etti:

"Yazılı sınavdan yüksek puan alanlar mülakatla elendi, düşük yazılı puanı olanlar mülakat sayesinde görevde yükselme sınavında başarılı sayıldı. Bakanlık boşu boşuna sınav duyurusu, sınav yapmasın zaten görevde yükselme ve unvan değişikliği yapacağınız kimseler belli, bir umutla sınava hazırlanan personelin suçu ne? Minareyi çalanların kılıfı mülakat oldu! 14 Mayıs Genel seçimlerinden yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım’ dedi, ancak mülakatlar halen kaldırılmadı. Israrla mülakattan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz ama AKP iktidarı ısrarla torpilden vazgeçmiyor"

"BU UCUBE MÜLAKAT SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Mağduriyetlerin yalnızca sınav sonuçlarının şeffaf şekilde açıklanmamasıyla sınırlı kalmadığını belirten İlgezdi, şunları söyledi:

"Sorun yalnızca sonuçların şeffaf biçimde açıklanmaması değil elbette, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın farklı genel müdürlüklerinde mülakat soruları önceden hazırlanan soru zarflarının adaylar tarafından çekilmesi usulü ile yapılırken şube müdürlüğü ve şeflik sınavında sınav komisyonu adaya göre soru sorma yöntemini belirlemiş. Buradaki amaç kişiye göre sorular sorarak torpillilerin sınavı kazanmasını sağlamak mıdır? Sınav komisyonu mülakatları yürütürken komisyon başkanının mülakatlarda olmadığı, mülakatların komisyon başkanı olmadan sürdürüldüğü ve puanlama yapıldığı iddialar arasında. Bitmedi elbette, şube müdürlüğünde yazılı sınavda 65 alanlar mülakatta verilen yüksek puanlarla sınavda başarılı sayılmıştır. Ancak yazılı sınavda 86-93 gibi puan alanlar mülakatta 70 altı mülakat puanları verilerek başarısız sayılmış. Adaylardan birinin yazılı sınav puanı 92.95 ama torpili yok, AKP’nin üst makamlarında dayısı, amcası yok ya da birinin gelini/damadı değil bu sebeple sözlü mülakatta düşük puan verilerek başarısız sayılmış. Yaşanan torpil değilse nedir? Mülakat sisteminden vazgeçilmeli, atamalar ve görevde yükselmeler yazılı sınavlarda ki başarı puanları baz alınarak yapılmalı. Kapalı kapılar ardından gerçeklikten ve şeffaflıktan uzak olan bu ucube mülakat sistemini kabul etmiyoruz."

İktidara çağrı yapan İlgezdi, "Cumhurbaşkanı ve AKP’nin kurmaylarını mülakat konusunda verdikleri sözleri tutmaya, liyakate, adalete, şeffaflığa davet ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.