CHP'li İlgezdi: Okullar kırtasiye ürünlerine yüzde 300 zamla açılıyor

2023- 2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerini almaya hazırlanırken aileleri de okul alışverişi telaşı sardı.

Kırtasiye ürünlerine önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 40 ila yüzde 70 oranında zam geldi. Geçtiğimiz yıl ilköğretim seviyesindeki bir öğrencinin okul çantası 1200 TL’ye dolarken şimdi ise bu fiyat en az 2 bin TL’yi ortalama ise 3 bin 500 geçiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "2023 yılında yalnızca kırtasiye malzemelerinin en uygun ölçekte tedariki bin 200 TL’ydi, bu yıl en uygun fiyatlarla kırtasiye malzemelerinin maliyeti 3 bin 500 TL. Bir yılda kırtasiye ücretinin artışı neredeyse yüzde 300" dedi.

İlgezdi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumuzun bir şarkısı vardı ‘okul yolu düz gider, çocuklar bayram eder’ diye şimdi okul yolu veliler için zorluğa gidiyor, çocuklar bayram sevinciyle yeni alınan defterlerin, boya kalemlerinin sevincini yaşayamıyor.

AKP iktidarı özel okullara aktardığı paraların çok az bir miktarını devlet okullarına aktardığında çok rahat bir şekilde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülebilir. Ama maalesef sermayesever AKP iktidarı Cumhuriyet’in 100. yılında yüz karası haline getirdiği eğitim sistemi adeta can çekişiyor"