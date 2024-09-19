CHP'li İlgezdi: “Simit 15 lira. Vatandaş nasıl geçinecek?”

CHP Milletvekili Gamze Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada; “Zamanında her yerde çay simit hesabı yapan iktidar sus pus oldu" diyerek “Zamlar durmuyor. Asgari ücret, emekli ve sabit gelirlinin maaşı ortada. Vatandaş ekonomik krizin altında eziliyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 2024 yılı çay simit fiyatlarının asgari ücreti aştığını söyleyen İlgezdi, şunları ifade etti:

“ATO’nun en ucuz kıraathane/kahve tarifesine göre çay 50 lira. Bir öğün çay simit 65 lira oluyor. 4 kişilik bir ailenin günlük çay masrafı 780 lira, aylık ise 23 bin 400 lira. Yani asgari ücretten bile fazla. Zamlar yapılırken bunun önlemini almayan iktidar, asgari ücrete zam yapmıyor. Emekli maaşına zam yapılırmış gibi yapıyor. Olan vatandaşlarımıza oluyor.”

“ALIM GÜCÜ 4 BİN 808 LİRA ERİDİ"

Ete, yumurtaya gelen zamlardan, yaşanan gıda krizinden, kira fiyatlarının durdurulamaz yükselişinden konuşmuyoruz. En temel ihtiyaçları değil en ucuz yemek olarak zamanında iktidar mensuplarının konuşmalarına başladığı çay simit hesabından bahsediyoruz. Asgari ücretlinin ya da en düşük emekli maaşı alan emeklinin yaşadığı dramı konuşuyoruz. Bakın sadece ve sadece ocak ayından bugüne asgari ücretin alım gücü 4 bin 808 lira erimiş. Asgari ücretli 17 bin 2 lira değil aslında 12 bin 194 lira ile ay sonunu geçirmeye çalışıyor. Temmuzda asgari ücrete zam yapmayan iktidar yurttaşlarımızı açlığa mahkum etti”