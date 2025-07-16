CHP'li İlhan: Cengiz Holding işçi alımında Madenlileri dışladı, torpille dışardan alım yapıldı

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, Seterli köyünde Cengiz Holding tarafından kurulan fabrikada işçi alımlarına ilişkin olarak AKP Elazığ Milletvekilli Ejder Açıkkapı’nın etkisi ile ilçe dışından birçok işçi getirildiğini, Madenlilerin ise dışlandığını söyledi.

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, Elazığ'ın Maden İlçesi'nde kurulan maden üretim tesislerinde işçi alımlarında siyasi torpil yapıldığını iddia etti.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Seterli köyünde Cengiz Holding tarafından kurulan fabrikada işçi alımlarına ilişkin olarak AKP Elazığ Milletvekilli Ejder Açıkkapı’nın etkisi ile ilçe dışından birçok bögeden işçi alındığını iddia eden İlhan, fabrikaya çevre ilçelerden taşımalı işçi getirildiği, Madenlilerin ise dışlandığı belirtti.

İlhan, şunları söyledi:

"İlçemizde Seterli bölgesinde Cengizler Holding tarafından çalışmaya devam eden fabrikada bir takım sorunlar yaşıyoruz. En büyük sorunlardan biri ilçemizde iki fabrika olmasına rağmen işsizliğin had safhada olması. İlçemizde Cengizler Holding tarafından işe alınmış 600 tane çalışan var şu anda. Bu 600 işçi içinde sadece 100'ün üzerinde Madenli işçi var. Geri kalanı muhtemelen Ergani ve Elazığ’da ikamet ediyorlar. Yalnız şöyle bir durum var; en dikkat çeken nokta ise Palu'dan yaklaşık 200 Palulu hemşehrimiz çalışmaktadır. Bundan rahatsızlık duymuyoruz. Bizim rahatsızlık duyduğumuz nokta ilçemizde işsizlik bu kadar fazlayken ve bu şirket tarafından Maden'de işsizlik had safhadayken hangi gerekçelerle çevre ilçelerden insanlar burada çalıştırılmak isteniyor."

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan

İşe alımlarda özellikle iktidara yakınlığın ön planda tutulduğunu belirten İlhan, şirketin yetkilileri ile görüşme konusunda bile sıkıntı yaşadıklarını iddia ederek, "Tavır olarak da baktığımız zaman bu şirketin memleketimize girdiği günden itibaren Madenlilere karşı olan ön yargısını hissediyoruz. Ben fabrikanın yapıldığı Seterli köyündenim. Bizim vatandaşlarımız fabrikaya gittiğinde nizamiyeden içeriye alınmıyor. Sadece Seterli köyü değil genel olarak Madenliler işe alınmıyor. Daha doğrusu alınan vatandaşlar da iktidar yanlısı olan insanlardır. Burada çok kötü bir siyaset güdülüyor. Buranın yöneticileri ile iletişim kurmak istiyoruz. Ama bu şirketin yöneticileri tarafından aynı karşılanmıyoruz açıkçası" diye konuştu.

"SİYASETİN İŞÇİ ALIMLARINDA REFERANS OLDUĞUNU BİLİYORUZ’’

İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti Elazığ Milletvekilli Ejder Açıkkapı'nın Paluluları buraya doldurduğu görüyoruz. Yani düşün bir başka ilçemiz değil özellikle Palu, peki neden Palu? Cengizler Holding’in Palu'da bir işçi alım irtibat bürosu mu var? İş başvuruları Palu'da mı yapılıyor? Mutlaka birileri devreye giriyor ve bizim aldığımız duyumlar tereddütsüz bir şekilde Ejder Açıkkapı tarafından şirkete yönlendirildiğini belirtiliyor. Şirketin işçi alımları da bunun üzerinden ilerliyor."