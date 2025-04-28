CHP'li isimlere 'terör' soruşturması: 25 kişi hakkında kamu davası açıldı

Şişli ve Sarıyer belediyelerinin yaklaşık 10 yıl önce ihaleler aracılığıyla DHKP-C'ye finansman sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Hayri İnönü, Şükrü Genç ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

25 isim hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, DHKP/C bünyesindeki kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu savunulmuştu.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek finansal destek talep ettikleri ifade edilmişti.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine örgütün işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından "ele geçirilip", 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği iddia edilmişti.

Belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı öne sürülmüştü.

Söz konusu dönemde DHKP/C'ye aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirtiliyor.