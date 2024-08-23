CHP'li Jale Nur Süllü: TÜİK, AKP’nin Avrupa Birliği karnesini ortaya çıkardı

CHP Eskişehir Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

CHP'li Süllü, açıklamasında, "2004 yılında vatandaşların %70,2’si Türkiye’nin AB'ye üye olmasını desteklerken, 2023 yılında bu oran %47,9’a kadar düştü. Bu dramatik düşüş, AK Parti’nin dış politikadaki ve AB ile üyelik müzakerelerindeki tercihlerinin, başarısızlıklarının, yönetim anlayışının ve vatandaşa yaşam memnuniyeti sunamadığının en net göstergesidir" dedi.

"DÜŞÜŞÜN BAŞLICA NEDENİ AKP"

"Bu sert düşüşün başlıca nedeninin AKP'nin Türkiye’yi hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden uzaklaştıran politikaları olduğunu" belirten Süllü, şunları kaydetti:

"AK Parti, 2002’de iktidara geldiğinde AB üyeliği için umut vaat eden bir tablo çizdi. Ancak sonrasında hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, yargıyı siyasallaştırarak, basın özgürlüğünü boğarak ve temel hakları çiğneyerek Türkiye’yi Avrupa değerlerinden kopardı. Kurucu üyesi olduğumuz, 2004’te çıktığımız Avrupa Konseyi’nin yeniden siyasi denetimine alındık. Üyelik müzakereleri donduruldu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Anayasaya Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor."

Süllü, şunları kaydetti: "Kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en kapsamlı sözleşme olan ve TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir erkeğin bir gece yarısı imzasıyla çıkılmasından, kadın haklarının hiçe sayılmasından ve onları toplumsal yaşamdan dışlayan AK Parti politikalarından bıkmış durumda. AK Parti’nin bu ayrımcı zihniyeti, kadınların AB üyeliğinden bekledikleri umutları da söndürmüştür" dedi.

"GENÇLER MUTLU DEĞİL"

"AK Parti’nin adaletsiz ve baskıcı politikaları, vatandaşlarımızın geleceğe dair umutlarını köreltmiş, yaşam kalitesini düşürmüştür. Halk, artık AK Parti’nin Türkiye’yi Avrupa standartlarından uzaklaştırdığını net bir şekilde görüyor" diyen Süllü, şunları ifade etti:

TÜİK araştırmasının da ortaya koyduğu üzere, gençlerin yüzde 46’sı kendilerine sunulan yaşamdan mutlu değil. AK Parti’nin uyguladığı torpil düzeniyle mağdur ettiği, dışladığı gençlerin büyük çoğunluğu daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. TÜİK’in dışındaki araştırma sonuçları da her 10 gençten 5’inin mutlu olmadığını, her 10 gençten 8’i torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inandığını ortaya koyuyor. İktidarın belirli meslek gruplarına ve toplumsal gruplara yönelik bilinçli sürgün göçü politikasının başarılı olmasıyla da göç edenlerin sayısı artıyor. Kendileri ve aileleri için, güvenli ve iyi bir gelecek, mutlu bir yaşam görmeyen, Schengen vize çilesi çeken gençlerimiz çareyi yurt dışına arıyor. Gidenlerin yerine de Afganistan, Irak, Suriye, Pakistan, Arap coğrafyası ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden kendi zihniyetine yakın bulduğu potansiyel seçmenler dolduruluyor. Ülkenin demografik yapısı değiştiriliyor."