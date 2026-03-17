CHP'li Kalkan verilerle paylaştı: AKP'li belediyenin su faturası oyunu

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ’nin 2026 su tarifesi tartışmalara neden oldu.

Buna göre su tarifesinde 1. kademe sınırı 12 metreküp olarak belirlenirken, kademe aşımında birim fiyatın 48 TL’den 72,5 TL’ye çıktığı belirtildi.

halktv.comçtr'dfe yer alan habere göre, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) 2026 su tarifesi, tartışmalara yol açtı. CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, yaptığı paylaşımda tarifeyi “gizli zam ve karmaşık fatura tuzağı” olarak nitelendirdi.

Kalkan’a göre, yeni tarifede 1. kademe su tüketim sınırı sadece 12 metreküp olarak belirlendi. Bu sınır, dört kişilik bir aile için ayın ortasına gelmeden aşılacak bir seviyede yer alıyor. Oysa Türkiye’nin diğer illerinde bu sınır genellikle 15–20 metreküp civarında.

ZAMLAR VE EK BEDELLERE TEPKİ

Kademe sınırını aşan kullanıcılar, 48 TL’lik birim fiyatın 72,5 TL’ye yükseldiğini görüyor.

Üstelik bu fiyata katkı payı ve KDV eklenince faturalar çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor.

Kalkan, “Gaziantep halkı ‘ucuz su’ reklamı izliyor ama Türkiye’nin en pahalı faturalarından birini ödüyor” dedi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Tarifedeki sınır resmi olarak 12 metreküp yazarken, Kalkan’ın iddiasına göre faturalarda bu sınır 10, 11 veya 14 metreküp olarak değişiyor.

Okuma günlerinin erkene çekilmesiyle bazı vatandaşlar, daha suyunun yarısında 2. kademe yüksek tarifeye zorlandığı iddia ediliyor.

FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE

GASKİ’nin tablosuna göre, Nisan 2024’te birim su bedeli 19,51 TL iken, Mart 2026’da 41,60 TL’ye yükseldi.

Bu artış, aynı dönemdeki resmi enflasyonun yaklaşık 20-25 puan üzerinde gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak GASKİ veya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Fatma Şahin “Su 48,7 TL” diyor ama GASKİ’nin faturası başka konuşuyor! 🧐

Bugün GASKİ’ye resmi bilgi edinme dilekçemi verdim. Cevap beklediğimiz 3 büyük skandal:

1️⃣ Sınır neden 12 m³ ilan edilip faturalarda 10-11 m³’te kesiliyor? Halkı zorla zamlı tarifeye sokmak için mi bu… — Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) March 16, 2026

Kalkan'ın paylaşımında, "Fatma Şahin 'Su 48,7 TL' diyor ama GASKİ’nin faturası başka konuşuyor!

Bugün GASKİ’ye resmi bilgi edinme dilekçemi verdim. Cevap beklediğimiz 3 büyük skandal: Sınır neden 12 m³ ilan edilip faturalarda 10-11 m³’te kesiliyor?

Halkı zorla zamlı tarifeye sokmak için mi bu sınırla oynanıyor? Diğer illerde 15-20 m³ olan sınır neden Gaziantep’te 12 m³?

Suya %1 KDV varken, gizemli "Katkı Payı"na neden %20 KDV ödüyoruz?

GASKİ’nin kendi resmi tablosuna göre Nisan 2024’te 19,51 TL olan su birim bedeli (Ek bedeller ve vergi dahil değil), Mart 2026’da 41,60 TL’ye çıkarılarak %113,2 oranında artırılmıştır.

Bu artış, aynı dönemdeki resmi TÜFE (enflasyon) artışının yaklaşık 20-25 puan üzerinde olmasının gerekçesi nedir?

Reklamda 48 TL, faturada 12 m³ sınırını geçen bir aile için suyun maliyeti vergilerle 85 TL'ye dayanıyor!!

Matematik yalan söylemez, belgelerle buradayız! Gaziantepli artık faturadaki tuzağı gördü." ifadelerini kullandı.