CHP'li Kara: Acı reçeteyi yine doğamız ve insanlarımız sağlığıyla ödüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’ın kirletici tesislerle kuşatılması ve Payas ilçesinde yapılması planlanan kalker ocağı kapasite artışına dair yazılı bir basın açıklamasında bulundu.

Yatırım adı altında depremzede yurttaşların daha fazla kirletici faaliyete maruz kaldığını ifade eden Yıldırım Kara, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz depremzede yurttaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışırken her gün kentimiz daha büyük felaketlerin kapısına sürükleniyor. Hatay adeta kirletici sanayile ile kuşatılmış durumda. Yirmi seneden beri kronikleşmiş ve çözülmek istemeyen sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. ‘Kamu hizmeti’ ve ‘kamu yararı’ diye başlayan her proje ranta dayalı bir kent anlayışını besliyor.

Yine acı reçeteyi doğamız, suyumuz, havamız ve insanlarımız sağlığıyla ödüyor. Kamu yararı diye başlayıp denizlerimize dolgular inşa ediyorlar, alanlar yetmiyor sanayi için genişletiyorlar. İskenderun Körfezi’nin bugün geldiği noktayı herkes görüyor. Sahilimiz, içme suyu rezervlerimizi, birçok endemik bitki ve koruma statüsünde bulunan hayvan türlerini yitirmek üzereyiz.”

YURTTAŞLAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YAŞAM ALANLARI İÇİN DİRENİYOR

Hatay’ın dört bir köşesindeki kirletici kuşatmaya karşı her gün yurttaşların aktif direniş sergilediğini belirten Nermin Yıldırım Kara, “Hatay’da yurttaşlarımız tüm gücüyle yaşam alanlarını korumaya çalışıyor. Birçok yurttaş gittiğimiz toplantılarda zaten halihazırda kendilerinin bu kümülatif etkiye maruz kaldığını ifade ederken gelecek kuşakları için, torunları için bu mücadeleye katkı vermek istiyorlar. Örneğin geçtiğimiz gün Payas’ın Sincan mahallesinde yapılması planlanan kalker ocağı kapasite artışı ve beton santrali projesinin halkın katılımı toplantısına gittik. Burada gerçekleştirilmek istenen proje, zaten var olan bir üretim tesisini büyütmeyi ve yeni bir tesis inşa etmeyi içeriyor. Payas'ta, farklı sanayi işletmelerinden kaynaklanan bir kirlilik zaten mevcuttu.

Yurttaşlar KOAH gibi solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Yine belirttiğimiz gibi ‘yatırım’ ve ‘istihdam’ sözcükleri karşımıza çıkıyor. Ancak, şirketin istihdam sağlamak gibi bir bahaneye sığınması da mümkün görünmüyor; zira ÇED başvuru raporuna göre, şu anda 35 kişilik çalışan sayısı, 40'a çıkmış olacak. 61,7 yıllık olması öngörülen bu projenin orman vasıflı alan üzerinde gerçekleştirilecek olması bile başlı başına tedirginlik uyandırıyor. Son orman yangınlarıyla da görüldüğü üzere, iklim değişikliği ve insan ihmalleri, orman varlığımız üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Her defasında 50-60 yıllık ve de kümülatif sağlık maliyetini artıran bu projeler için yüzlerce yıllık ormanlardan vazgeçmemiz için çabalıyorlar” dedi.