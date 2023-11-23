CHP'li Kara: Hatay'da antidepresan kullanan kişi sayısı kaç?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay ve depremden etkilenen diğer illerdeki yurttaşların ruh sağlığına bağlı ilaç kullanıma dair soru önergesi verdi. "Deprem, sarsıcı etkisiyle sadece binaları yıkmakla kalmadı, ruhsal yıkımlara da sebep oldu" diyen Kara, Hatay'da antidepresan kullanan yurttaş sayısını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki yurttaşların ruh sağlığına bağlı ilaç kullanımına dair soru önergesi verdi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yaşayan yurttaşların ruhsal yıkımla da karşı karşıya olduğunu belirten Kara, soru önergesinde antidepresan kullanımında yaşanan artışa dikkat çekti.

Kara, şunları söyledi:

"Bu ilaçların kullanımıyla ilgili artan talebin altında yatan nedenlerin çeşitliliği ve artışın boyutları, derinlemesine bir değerlendirme gerektirmektedir. Özellikle 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem ve sonrasındaki düzenli gerçekleşen depremler, yurttaşlarımız üzerinde büyük yıkıcı etkiler yarattı. Evlerini, ailelerini, yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız hala düzeltilmeyen, onarılmayan birçok sorunla karşı karşıya. En önemlisi çocuklarımız bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Afetzedelerin yaşadığı korku, endişe ve belirsizlik, travma sonrası stres bozukluğuna neden oldu.”

"HATAY’DA ANTİDEPRESAN KULLANAN KİŞİ SAYISI KAÇ?"

Hatay Milletvekili Bakanlıktan, 2021,2022 ve 2023 yıllarında, yıllar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, Hatay’da psikiyatri kliniklerine başvuran kişi sayısını, antidepresan ilaç kullanan sayısını ve bu kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımını talep etti.

Diğer 10 ilin de verilerini ayrı ayrı talep eden Kara,“Bu bağlamda, halk sağlığı ve ruh sağlığı uzmanlarının yanı sıra sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla iş birliği içinde, toplumsal farkındalık artırıcı programlar ve erken müdahale stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığınızca, bu artışla mücadelede atılacak adımlar neler olacaktır?” diye sordu.

"GERÇEK VERİLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

6 Şubat sonrası verilerin önem taşıyacağını ifade eden Kara, şunları söyledi:

“Özellikle 6 Şubat depreminden sonra, depremi yaşayan illerdeki yurttaşlarımız ağır psikolojik yüklerle baş başa kaldı. Deprem, sarsıcı etkisiyle sadece binaları yıkmakla kalmadı, ruhsal yıkımlara da sebep oldu. Eğer Bakanlık vermiş olduğumuz soru önergesine istinaden, sağlıklı verileri bizimle paylaşırsa; durumun vahametini daha iyi değerlendirme fırsatına ulaşmış olacağız. Bu noktada, henüz yaraları sarılmamış, acıları dinmemiş yurttaşlarımıza tüm Bakanlıkların pozitif ayrımcılık tanımasını talep ediyoruz. Verilerden sonra eylemlerin de takipçisi olacağız."