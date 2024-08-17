CHP'li Kara, Hatay'daki kanalizasyon atıklarını kaydetti: 18 ayda şantiye alanına dönüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun’da süren TOKİ birinci etap inşaatı sırasında, Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak’ta apartmanların tıkanan giderleri ve Hatay’da yaşanan kanalizasyon sorunlarının sıklığına dair açıklama yaptı.

4 aydır Hatay'ın neredeyse her noktasından ihbarlar geldiğini belirten Kara, "Kanalizasyon sorunları Hatay’da ciddi bir halk sağlığı krizine yol açarsa bunun sorumlusu kim olacak?" diye sordu.

Hatay’da art arda yaşanan kanalizasyon sorunları için şehre giden ve suların kirliliğini ve kanalizasyon atıklarını kaydeden Kara, "Hatay, 6-7 Şubat depremlerinden sonra konut inşaatını hızlandırma gayesi ile 18 aydır adeta bir şantiye alanına dönüşmüş durumda" dedi.

Kara, kanalizasyon atıkları mahallenin ortasında biriktiğini, yurttaşlara bu durumun nedenlerinin açıklanmadığını ve sorunun da çözülmediğini vurguladı.

"BASİT BİR ALTYAPI ARIZASI DEĞİL"

"Bu ihbarlar, basit bir altyapı arızası olarak görülmemeli, eğer arızalar derhal giderilmezse, bölgemizde sağlık sorunlarının ve salgınların yayılmaya başlaması kaçınılmaz" diyen Kara, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Hatay'ın halini, belediyelerinizin yaptığı hizmetleri buradan görün. Biz vatandaşların sorunlarını yerinde görüyoruz" dye konuştu.

Sağlık çalışanlarının isyan etme noktasına geldiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Zaten kırılgan bir durumda olan sağlık sistemi ve yurttaşlarımız buradan doğacak bir halk sağlığı sorunuyla baş edebilecek durumda değil. Sağlık çalışanları isyan noktasında, birçok alanda uzman ve ekipman eksikliği nedeniyle yeterli ve gerekli hizmet sunulamıyor, aile sağlığı merkezleri hala konteynerlerde hasta kabul ediyor.

'Bize oy verin, Hatay garip kalmasın' diyerek gözdağı veren iktidarın 18 ayın sonunda tek icraatının beton dökmek olmaması gerek. Yetkililere çağrımız şudur: Hatay halkının sağlığını önceleyen ve insan yaşamını merkeze alan politikaları acilen hayata geçirin."