CHP'li Kara iddiaları gündeme getirdi: Hatay'da zemin iyileştirme çalışmalarının nasıl yapıldığını açıklayın

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da depremzedeler için başlatılan konut projelerinin zemin iyileştirme çalışmalarına dair endişelerin olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soru önergesi veren Kara, "Özellikle Antakya, Defne ve Armutlu ilçelerimizde Emlak Konut tarafından inşa edilen binalarda, fore kazık sistemi yerine daha düşük maliyetli yöntemlerin tercih edildiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK TEKNİK NEDEN İHMAL EDİLDİ?

Kara, şöyle devam etti: "Önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mayıs ayı başında Malatya'yı ziyaretinde, deprem konutları için tam 40 milyon dolarlık bir fore kazık ihalesi yapıldığını ve sağlam, depreme dayanıklı evler inşa etmek amacıyla aylardır fore kazık çakıldığını belirtmişti. Ancak, aylardır sözü edilen bu 'hummalı' çalışma gerçekten yapılıyorsa, şu soruyu sormak gerekiyor: Eğer depreme karşı hayati öneme sahip fore kazık sistemi Hatay'da uygulanmadıysa, bu kritik teknik neden ihmal edildi?"

"DAYANIKLI BİNALARIN İNŞASI ZORUNLULUK"

"Depremde en büyük yıkımı Hatay yaşadı" diyen CHP'li Kara, şunları söyledi:

"Hâlâ daha artçı depremlerin korkusuyla, tedirginlikle yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu topraklarda yeniden ayağa kalkmak için depreme dayanıklı binaların inşası bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk. Fore kazık sistemi ise zayıf zeminlerde binaların güvenliğini sağlamak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri. Bu sistemin kullanılmadığı yönündeki iddialar, inşa edilen binaların sağlamlığı ve direnci açısından endişe uyandırıyor. Sahada çalışan işçilerin uygulamalara tepki gösterdiği ve bazı mühendislerin olası bir facianın sorumluluğunu üstlenmemek için görevlerinden istifa ettiği haberleri de basına yansımış durumda."

BAKANLIĞA SORULAR

"Konut yapımında zemin iyileştirme çalışmalarıyla ilgili yeterli bilgi paylaşılmaması, yurttaşlarımızı bir güvensizlik ortamına sürüklüyor. Kamuoyuna yansıyan tüm bu iddialar haklı olarak projelerin deprem güvenliği konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor" diyen Kara, bakanlığın yanıtması istemiyle şu soruları yanıtladı:

"1) Antakya, Defne ve Armutlu’da depremzedeler için yapılan konut projelerinde fore kazık sistemi uygulanmakta mıdır? Uygulanmıyorsa, fore kazık sistemi yerine hangi zemin iyileştirme yöntemleri tercih edilmiştir?

2) Maliyet düşürme amacıyla alternatif zemin iyileştirme yöntemlerinin tercih edildiği iddiaları doğru mudur?

3) İnşa edilen binaların yapım sürecine dair kamuoyuna neden yeterli ve şeffaf bilgi sunulmamaktadır?

4) Bu bölgelerde yapılan binaların zemin etüdü ve betonarme statik hesaplamalarına ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

5) Yapılan zemin etüt çalışmaları ve zemin iyileştirme raporları hangi kurumlar tarafından onaylanmıştır?

6) Söz konusu projelerde hangi mühendis ve mimar odaları ile istişare edilmiştir?

7) Binaların güvenliği konusundaki endişeler doğrultusunda, bağımsız bir denetim yapılması planlanmakta mıdır?

8) Sahada çalışan işçilerin ve mühendislerin şikâyetleri üzerine herhangi bir inceleme veya denetim başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, sonuçları nelerdir?"