CHP'li Karabat 10 maddeyle anlattı: “Trilyon dolarlık ekonomi sefaleti doğuruyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP’nin “Türkiye zenginleşiyor” söylemlerine tepki göstererek, gelir adaletsizliğinin derinleştiğini ve halkın sefalet içinde bırakıldığını söyledi. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin ekonomik veriler üzerinden algı yaratmaya çalıştığını ancak gerçeklerin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Karabat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milli gelirin 1,3 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 15 bin 971 dolara yükseldiğini açıklamasına atıfta bulunarak, “Milyar ve trilyon kavramları bilerek kullanılarak algılarla halka yalan söyleniyor. Dünya ekonomisi de büyüdü ama Türkiye’nin payı 2002’de olduğu gibi hâlâ yüzde 1. AKP iktidarında ülke bir adım bile ileri gidemedi” dedi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Karabat, “Nüfusun en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimi, milli gelirin yüzde 48,1’ini alıyor. En zengin yüzde 10 ise milli gelirin yüzde 32,9’una sahip. Halkın büyük bölümü yoksullukla boğuşurken, AKP ‘zenginleştiniz’ yalanını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretli ve emeklinin yıllık gelirlerinin kişi başı milli gelir seviyesinin çok altında olduğuna işaret eden Karabat, “Asgari ücretlinin yıllık geliri 265 bin TL, emeklinin ise 188 bin TL. Doların gerçek değeri 50 TL’nin üzerinde olsaydı, kişi başı milli gelir 11 bin dolara kadar düşerdi” dedi.

Mültecilerin hesaplamalara dahil edilmediğini de belirten Karabat, “Milli gelir 85 milyon kişiye değil, 95 milyon nüfusa bölünmeli” değerlendirmesinde bulundu. AKP döneminde milyoner sayısının hızla arttığını söyleyen Karabat, “Bugün 2,5 milyon milyoner var. Nisan 2024’te bu sayı 1,6 milyondu” bilgisini paylaştı.

Bütçe rakamlarına da dikkat çeken Karabat, “Yılın ilk 7 ayında vergi gelirleri yüzde 50 artarken faiz ödemeleri yüzde 87 arttı. İşçiden, memurdan, emekliden toplanan paralar zenginlere faiz ödemesine gitti” diye konuştu.

Karabat, açıklamasının sonunda, “Türkiye servet eşitsizliği, gelir adaletsizliği ve derin yoksulluk sorunlarına gömülmüştür. Bunun tek sorumlusu AKP’dir. Bir an önce seçim yapılmazsa Türkiye daha da dibe gidecektir” dedi.

Karabat şu ifadeleri kullandı:

"1) Türkiye’nin zenginleştiği iddia eden AKP, esasında derinleşen yoksulluğu gizlemeye çalışıyor. Şimdi tek tek verilerle bu yalanları deşifre edelim.

2) Erdoğan, milli gelirin 1,3 trilyon dolara, kişi başı gelirin de 15.971 dolara yükseldiğini söylüyor. Burada milyar ve trilyon kavramları bilerek kullanılarak, algılarla halka yalan söyleniyor. Türkiye ile birlikte dünya ekonomisi de büyüdü. Peki, gelir adaleti?

3) Dünya ekonomisi 110 trilyon doların üzerinde ve Türkiye’nin buradan aldığı pay %1 seviyesinde. Türkiye, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında da dünya ekonomisinden %1 pay alıyordu. Yani AKP döneminde Türkiye bir adım dahi ileri gidememiştir.

4) Gelir artışı tek başına refah sağlamaz. Gelirin adil dağıtılmadığını TÜİK bile gizleyemiyor. Nüfusun en yüksek gelire sahip %20’lik kesimi, milli gelirin %48,1’lik kısmını alıyor. En tepedeki %10 nüfus ise milli gelirin %32,9’una sahip!

5) Deniyor ki kişi başı yıllık milli gelir 15.971 dolar. Günümüz kuruyla (40,80 TL) hesapladığımızda 651.600 TLçıkıyor. Asgari ücretlinin yıllık geliri 265 bin TL, emeklinin ise 188 bin TL. İşte halkımızla “Siz zenginleştiniz, geliriniz 15 bin doları geçti” diyerek böyle dalga geçiyorlar.

6) Ayrıca baskılanmış döviz kurlarıyla milli gelir yüksek gösterilir. Doların piyasaya göre gerçek değeri en az 50 TL’nin üzerinde olması gerekiyordu. 45 TL’lik bir dolar kuru ile hesap yaparsak bile kişi başı milli gelir 11 bin dolara kadar geriliyor.

7) Bununla beraber sayıları 10 milyonu bulduğu düşünülen mülteci, kaçak göçmenler de bu hesabın içinde bulunmuyor. Milli gelir 85 milyon kişiye değil, 95 milyon nüfusa bölünse yine daha düşük bir veri karşımıza çıkacak.

8) Tüm bunların yanında AKP döneminde rekor kıran başka bir durum daha var. Türkiye her sene milyoner rekoru kırıyor. Milyoner sayısı yaklaşık 2,5 milyon kişi. Çok değil, Nisan 2024’te bu sayı 1,6 milyondu.

9) Bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda yılın ilk 7 ayında vergi gelirleri %50 civarında artarken, faiz ödemeleri %87 arttı. Yani işçiden, memurdan, emekliden toplanan paralar zenginlere faiz ödemesine gitti. AKP işte bu servet transferini yapan bir organizasyondur.

10) Sonuçta Türkiye servet eşitsizliği, gelir adaletsizliği ve derin yoksulluk sorunlarına gömülmüştür. Bunun tek sorumlusu AKP’dir ve bir an önce seçim yapıp AKP’den kurtulmazsak Türkiye daha dibe doğru gidecektir."