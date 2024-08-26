CHP'li Karabat: AKP ithalat lobilerini besliyor, Türkiye'nin milli serveti yok ediliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre Türkiye’de hammadde ve ara malı ithalatı hızla gerilerken, tüketim malı ithalatı artmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, “Türkiye’nin ithalata bağımlı hale getirildiğini” söyledi.

Türkiye’nin milli serveti yok edilerek, ithalat lobilerinin beslediğini söyleyen Karabat, son dönemde yaşanan iflas ve konkordatolara da dikkat çekti.

Karabat, “Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022’nin seviyesine geldi. Böyle giderse yılsonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak" idedi.

"CHP olarak üretim ve istihdamı koruyan planlarımızla hazırız" diyen Karabat, "Türkiye’yi ithalat lobilerine asla teslim etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde kalkınma politikalarımızı uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"1- AKP’nin sözde “rasyonel politikalar” ile ülke ekonomisinin altına nasıl dinamit döşediğini verilerle anlatalım.

Ülkeyi nasıl ithalat cenneti haline getiriyorlar, belgeleri ile gösterelim.

2-Sanayimiz için oldukça elzem olan hammadde ve ara malı ithalatı hızla gerilerken, tüketim malı ithalatı artıyor. Tabloda ayrıntılara bakabilirsiniz.

3-Bu yılın ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı %15,7 artarak 30,4 milyar dolar oldu. Hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde %13,8 azaldı ve 138,4 milyar dolara geriledi.

4-Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022’nin seviyesine geldi. Böyle giderse yıl sonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak.

Üretmeyen, hazır ürün alan bir ülke haline geliyoruz.

5-Sanayicimiz nefes alamaz hale geldi. Her gün yeni bir iflas ve konkordato haberi geliyor. Fabrikaları batırarak, insanımızı işsiz bırakarak enflasyonla mücadele ediliyor.

6- Türkiye’nin milli serveti çalışan iş gücümüzden ve fabrikalarımızdan oluşuyor. Ama AKP’nin para politikaları Türkiye’nin milli servetini eritiyor, ithalat lobilerini ise besliyor.

7-Türkiye’nin bir arada yaşama kültürünü kutuplaşma siyaseti ile yok eden AKP, şimdi de sanayi ve üretim kültürünü yok ediyor. Asıl beka meselemiz budur.

8-Türkiye’de bulunmayan hammadde haricindeki ara malının üretileceği bir sanayi sistemi geliştirmek zorundayız. Böylece hem katma değerli üretim ve ihracatımız, hem de istihdamımız artar.

9-Biz CHP olarak üretim ve istihdamı koruyan planlarımızla hazırız. Türkiye’yi ithalat lobilerine asla teslim etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde kalkınma politikalarımızı uygulayacağız."