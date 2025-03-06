CHP'li Karabat anlattı: İşçi ve emeklinin gerçek durumu ne?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medyadan paylaşım yaparak bir yılda işçinin 8 bin dolar, emeklinin ise 10 bin dolar kaybettiğini yazarak nedenlerini paylaştı.

"Halk yoksullukla boğuşurken, Mehmet Şimşek yalanlar söylemeye devam ediyor. Sözde, kişi başı yıllık milli gelir 15 bin 463 dolar oldu. Yani, yıllık 564 bin TL’ye denk geliyor" ifadesini kullandı.

"Peki, işçi ve emeklinin gerçek durumu ne?" sorusuna ise Kababat şöyle cevap verdi:

"Asgari ücret aylık 22.104,67 TL, yıllık asgari ücret ise 265.256,04 TL'ye ulaşmaktadır. 36,50 TL olan dolar kuru ile hesaplandığımızda aylık asgari ücret 605 dolar, yıllık asgari ücret de 7.267 dolar oluyor.

BAKAN ŞİMŞEK'İN SÖYLEDİĞİNİN KAÇINA DENK GELİYOR?

En düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. 36,50 TL dolar kuru ile en düşük emekli maaşı 396 dolara denk geliyor. Yıllık bazda ise bu tutar 4.756 dolar oluyor.

Asgari ücret, Mehmet Şimşek’in söylediği 15 bin dolarlık milli gelirin yarısına, emekli maaşı da kişi başı gelirin 3’te 1’ine bile denk gelmiyor.

Sayın Mehmet Şimşek’e çok basit bir soru soralım: İşçinin 8.196 doları, emeklinin 10.707 doları nerede?"