CHP'li Karabat "bedelini milyonlar ödüyor" diyerek tepki gösterdi: "Bunun adı sınıfsal bir tercihtir"

TBMM Genel Kurul'da milletvekilleri, 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 4. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bütçelerin halkı "kaynak" ve "gelir veren" şeklinde görmemesi gerektiğini belirtti.

Toplumda "gelir adaletsizliği" yaşandığını kaydeden Karabat, "Yoksulluk aşağı doğru yayılmış, zenginlik tepede dar bir kesim tarafından kilitlenmiş ve sınıfsal geçişkenliğin adeta minimize edildiği bir ekonomik düzende yaşıyoruz. Bunlara 'ekonomi politikası hatası' diyemeyiz. Bu bir tercihtir. Bunun adı sınıfsal bir tercihtir ve bedelini milyonlar ödüyor" diye konuştu.

Karabat, seçimde CHP'nin kazandığı belediyelerin halka verdiği sosyal desteklerin öneminden bahsetti.

"Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne" yönelik açıklamalara işaret eden Karabat, "Bu büyümelerle övünmeyin. Gelin hep beraber CHP ekonomi programında olduğu gibi sıçrayarak kalkınma, yeni bir ekonomik devrim, yeni bir üretim devrinden birlikte bahsedelim" dedi.