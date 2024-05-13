CHP'li Karabat: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketine tepki gösterdi. Karabat, "AKP iktidarı döneminde zenginliğine zenginlik katan beşli çetelerden, ballı ihalelerden zenginleşen, çift maaşla saltanat sürenlerden tasarruf edilmezken, maaşı her geçen gün eriyen memurdan tasarruf ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomi yönetiminin "kamuda tasarruf" adı altında açıkladığı tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekçilerin her geçen gün yoksulluğa mahkûm edildiği, eşitsizliğin ve gelir adaletsizliğin en temel sorun haline geldiği bir süreçte ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetiliyor!" ifadelerini kullandı.

Karabat, şöyle devam etti: "Türkiye Gelir Eşitsizliğinde Avrupa Birincisi! AKP iktidarı döneminde zenginliğine zenginlik katan beşli çetelerden, ballı ihalelerden zenginleşen, çift maaşla saltanat sürenlerden tasarruf edilmezken, maaşı her geçen gün eriyen memurdan tasarruf ediliyor. Sonra ülkemiz gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa birincisi haline geliyor!"

"BALLI İHALALERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN"

Açıklamasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de seslenen Karabat, “Enflasyonun sebebini vatandaşa, bütçe açığının nedenini de memurlara yüklemek adaletsizlik değil midir? Yüz milyarlık ballı ihaleleri neden görmezden geliyorsunuz da memurun ekmeğinden tasarrufa gidiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Karabat, şöyle devam etti: "Kur Korumalı Mevduat sisteminin, Merkez Bankası ve Hazine'ye faturası en az 1,2 trilyon lira; ancak Şimşek, bu faturanın nasıl azaltılacağına dair bir plan sunmuyor. Memurun haklarından keseceği kaynağı KKM'ye ve bir avuç zengine aktarmayı taahhüt ediyor."

"İHALELER BAŞTAN İNCELENMELİ"

Tasarrufun sadece harcama kısıtlaması ile olamayacağını belirten Karabat, "Başta yap işlet devret olmak üzere kamuya büyük yük getiren ihaleler baştan incelenmeli, buraya haksız yere aktarılan milyarlar faiziyle geri alınmalıdır" dedi.

"AKKUYU’DA 35 MİLYARLIK YÜK"

Karabat, tasarruf İçin Şimşek’e adres de göstererek şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Santrali'nde Ruslara kilovatsaat başına verilen alım garantisi 12,3 sent oldu. Dünyada ortalama nükleer fiyatı 4-5 sent civarında. Önümüzdeki 15 yıl boyunca Rusya'ya en az 35 milyar dolar ödeme yapmak zorundayız. Mehmet Şimşek samimiyse bu anlaşmayı iptal edip yeni anlaşma yapsın. Mehmet Şimşek istiyorsa kendisine çift maaş alan AKP'lilerin listesini verelim. Onları da bir zahmet görevden alsın."