CHP'li Karabat: Emeklilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada ve Avrupa'da emeklilik aslında bir refahın ve huzurun simgesi. Türkiye'de ise ne yazık ki yoksulluğun hatta açlığın simgesi. Türkiye emeklisi bunu hak etmiyor. Emeklilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 9. gününde devam ediyor.

Partisinin sürdürdüğü eylemde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte emekli ücretlerinin düşüklüğüne karşı mücadelenin dokuzuncu günündeyiz. Bu mücadeleyi büyüterek devam edeceğiz. Az önce ilçe örgütlerimizden mesajlar aldık. İlçe örgütlerimiz de ilçelerinde emeklilerle dayanışma nöbetlerine doğal olarak başlamış durumdalar. Şunu söylemek isteriz: Bütün dünyada ve Avrupa'da emeklilik aslında bir refahın ve huzurun simgesi. Türkiye'de ise ne yazık ki yoksulluğun hatta açlığın simgesi. Türkiye emeklisi bunu hak etmiyor. Emeklilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."