CHP'li Karabat: Emeklilik sistemi çöküyor, kayıtdışı ve sömürü düzeni kuruluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP iktidarı döneminde emeklilik sisteminin adım adım çökertildiğini, bunun da çalışma hayatını kökten bozduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabat, "Bugün Türkiye’de emekli olmak dinlenme hakkı değil, hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Emekli pazarda etikete bakıyor, eczanede ilacından vazgeçiyor, torununa harçlık veremiyor. Bu sosyal devlet değil, sosyal çöküştür" dedi.

"Yaşanılanlar artık bir vicdan meselesidir" diyen Karabat, "Kaynak var; ama emekliye yok. Çünkü tercih betondan, faizden, garantilerden yana" ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"1) AKP yüzünden Türkiye’de adaletin terazisi sadece mahkemelerde değil, okulda, çarşıda, pazarda, hastanede, yani hayatın her alanında bozulmuştur!

2) Emeklilik sistemi bir ülkenin en temel uygulamalarından birisidir. Buradaki bozukluk, iş hayatındaki dinamikleri kökünden yok eder. Kayıt dışılık ve sömürü yaygınlaşır, sonuçta kalitesiz bir ekonomi karşımıza çıkar.

3) Emekli maaşlarının düşük olması bir yana, daha yüksek prim ödenmesinin bir faydası kalmıyor. Çünkü AKP yüzünden tek tip emekli maaşı dayatılıyor. Çok değil 5-6 yıl önce taban emekli maaşı alanların sayısı 1 milyon civarındaydı, şimdi 4,9 milyon!

4) Neredeyse her 3 emekliden bir tanesi taban emekli maaşına mahkum edildi. Eğitim durumunuz, ödediğiniz primin bir faydasını göremiyorsunuz. Yap-işlet-devret garanti ödemelerine, faize trilyonlarca lira kaynak bulan AKP, emeklilere kaynak yok diyor.

6) 2002 yılında %36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024’te %65,7’ye yükseldi. AvrupaBirliği’nde ise çalışan emekli oranı sadece %10’dur. Avrupalı emekliler dünya turunda, bizim emekliler ise kent lokantası kuyruğunda!

7) 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı %46,4 iken 2025’te bu oran %29’a geriledi. Emekli aylığı ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin GSYH’ye oranı AB-27 ülkelerinde ortalama %9,8 iken Türkiye’de %3,7’dir.

8) Bugün Türkiye’de emekli olmak dinlenme hakkı değil, hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Emekli pazarda etikete bakıyor, eczanede ilacından vazgeçiyor, torununa harçlık veremiyor. Bu sosyal devlet değil, sosyal çöküştür.

9) Avrupa’da emeklilik refahın bir parçasıyken, Türkiye’de emeklilik yoksulluğun adı oldu. Kaynak var; sorun kaynakta değil, tercihte. Emekliye değil, betona ve faize öncelik veren bir anlayışın faturası milyonlara kesiliyor.

10) Yaşanılanlar artık bir vicdan meselesidir. Kaynak var; ama emekliye yok. Çünkü tercih betondan, faizden, garantilerden yana. Türkiye’de emeklilik artık bir hak değil, yoksulluk sınavı haline getirildi. Bu düzen değişmeden adalet gelmez."