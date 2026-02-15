CHP'li Karabat: “Emekliye bütçe, öğrenciye yemek yok ama faiz lobilerine trilyonlar var”

Türkiye ekonomisinde artan borçlanma ve yükselen faiz ödemeleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son iki yılda hızlanan dış borçlanma ve bütçeden yapılan faiz ödemelerine dikkat çekti.

Karabat, 2024’te 55 milyar dolar olan yeni uzun vadeli borçlanmanın 2025’te 97,2 milyar doları aştığını belirterek bu artışın “rekor” olarak sunulamayacağını, bunun bir ekonomik alarm niteliği taşıdığını savundu. Dış borç faiz ödemelerinin 2022’den bu yana düzenli olarak arttığını ifade eden Karabat, 2025’te yalnızca dış borç faiz ödemelerinin ortalama kurla 1,1 trilyon TL’yi bulduğunu söyledi.

CHP’li Karabat, bütçede emeklilere ve öğrencilere kaynak bulunamadığını ancak faiz ödemeleri söz konusu olduğunda trilyonlarca liranın aktarılabildiğini ifade etti. Mevcut ekonomi modelini “borçla büyüme” olarak tanımlayan Karabat, üretim yerine sıcak para ve borçlanmaya dayalı politikaların sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Kamu varlıklarının da borç teminatı haline getirildiğini iddia eden Karabat, iktidarın ekonomi yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"EMEKLİYE BÜTÇE YOK, FAİZ LOBİLERİNE TRİLYONLAR"

"Geçen yıl Türkiye neredeyse bir önceki yılın iki katı kadar yeni borç aldı. 2024’te 55 milyar dolar olan yeni uzun vadeli borçlanma, 2025’te 97,2 milyar doları geçti. Bu bir “rekor” değil, alarmdır.

“Finanse edildiği sürece cari açık dert değildir” mantığını iyi biliyoruz. Ama bu zihniyet ekonomileri çöküşe götürür. Borçla refah olmaz, sadece günü kurtarırsınız. Geleceği ise ipotek edersiniz.

Üretim gücünü günden güne kaybeden, hamasetle ekonomi politikası yürüten bir anlayışla duvara toslamak an meselesidir. Gerçekler propaganda kaldırmaz. Sürekli borçlanarak gidilecek bir yol yoktur.

Dış borç faiz ödemeleri her yıl artıyor:

2022: 10 milyar dolar

2023: 15 milyar dolar

2024: 20 milyar dolar

2025: 25 milyar dolar

Artış tesadüf değil, tercihin sonucudur.

Üreterek değer yaratmak yerine, sıcak parayla günü kurtarma modelinin geldiği nokta budur. Borç büyür, faiz katlanır, risk artar. Sanayi ve istihdam yaratmaz, ekonomiyi borçla büyütürseniz, o borcun faizi günü gelir sel gibi önüne kattığı her şeyi yıkar.

Sadece 2025’te yapılan dış borç faiz ödemesi, ortalama kurla hesaplandığında 1,1 trilyon TL’yi buluyor. Ocak 2026’da bütçeden yapılan faiz ödemesi 454 milyar TL oldu. Yani tek ayda 10 milyar dolardan fazla kaynak faize gitti.

Emekliye seyyanen zam için para yok. Öğrenciye okulda yemek için kaynak yok. Ama faiz söz konusu olunca trilyonlar var. Tercih meselesi ve AKP’nin tercihi daima faiz baronlarını beslemek olmuştur.

İçeride ve dışarıda faiz çevrelerini besleyen sistemin adı bu ekonomi modelidir. Borçla büyüyen ekonomi, sonunda faize çalışır. Nas’ta da böyle yaptılar, rasyonel zemin dediklerinde de aynısını sürdürdüler.

Ama AKP’ye yine de yetmiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin simge yapıları olan boğaz köprüleri dahi satış konusu. Kamu varlıkları da borcun teminatı haline geliyor.

Gerçek sürdürülebilir kalkınma üretimle olur, borçla değil. Ancak AKP’nin son 23 yılının özeti şöyledir: Özelleştirme. Borçlanma. Sıcak para. Balon büyüme. Ve giderek ağırlaşan faiz faturası.

AKP, otoriter rejimi meşru kılmak için yıllardır sıcak parayla çarkı çeviriyor; ancak yolun sonuna geldiler. Hazine bu yükü kaldıramadığı gibi vatandaş da artık bu oyuna kanmıyor. İlk seçimde tarihin tozlu sayfalarında yerinizi alacaksınız."